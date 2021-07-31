Джонни Депп одержал победу на очередном этапе судебного разбирательства с Эмбер Херд

На очередном этапе актер обратился в суд с целью проверить, что стало с 7 миллионами долларов, которые достались Херд после развода. В 2016 году актриса убеждала публику, что эти деньги ей не нужны, поэтому она потратит их на благотворительность. Бывшая жена Деппа намеревалась разделить сумму пополам и отдать 50 процентов денег детской больнице Лос-Анджелеса, а вторую часть собиралась перечислить Американскому союзу защиты гражданских свобод.

По мнению адвокатов актера, этот жест являлся лишь фикцией, поэтому юристы хотят подтвердить, жертвовала ли Херд указанные суммы. Если деньги не перечислялись, то это поможет доказать, что актриса солгала и в деле о клевете The Sun в отношении Деппа, которое артист проиграл.

Теперь Американский союз защиты гражданских свобод должен раскрыть, перечисляла ли Херд обещанную сумму, передает Daily Mail. В январе издание писало, что детская больница получила от актрисы только 100 тысяч долларов вместо 3,5 миллионов, которые она обещала пожертвовать.

Из-за проигрыша в суде по делу о клевете Джонни Депп лишился роли волшебника Геллерта Грин-де-Вальда во франшизе «Фантастические твари». Вместо него в проект взяли Мадса Миккельсена. Датский актер признавался, что хотел бы поговорить с Деппом об этой ситуации.



