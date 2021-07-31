Экс-избранник Бородиной задумался о возобновлении отношений с телеведущей

Заявление телеведущей Ксении Бородиной о разводе с супругом – бизнесменом Курбаном Омаровым – шокировало многих поклонников звезды. Мимо скандальной новости не мог пройти и экс-возлюбленный артистки – адвокат Михаил Терехин. На тему бракоразводного процесса бывший избранник звезды «Дома-2» высказался в интервью.

По словам адвоката, он в любой момент готов поддержать Ксению Бородину. Поскольку пока ведущая телестройки была в браке, ему попросту незачем было созваниваться с бывшей возлюбленной. Однако теперь Терехин не исключает возобновления их отношений.

«У нее есть мой. Меня ничего не держит позвонить ей, но сейчас, думаю, не время», – отметил Михаил.

Адвокат также посоветовал экс-избраннице не горячиться и подходить к бракоразводному процессу с холодной головой. По его мнению, Ксении и Омару стоит расторгнуть брак мирным путем, сохранив доброжелательные отношения.



