Стилист и кандидат в депутаты Сергей Зверев раскрыл свой доход за год
Накануне выборов шоумен задекларировал денежные средства на банковском счету, пишет Пятый канал.
Накануне выборов шоумен задекларировал денежные средства на банковском счету, пишет Пятый канал.
Стилист, шоумен и кандидат в депутаты Государственной думы от Бурятии Сергей Зверев раскрыл сумму на своем банковском счете. Экоактивист и неравнодушная к судьбе планеты знаменитость будет представлять партию «Зеленые». Раскрыть свои доходы перед потенциальными избирателями он был обязан по закону.
На счету Зверева, как выяснилось, хранится 303,8 тысячи рублей (3500 евро). Также в собственности у звезды две квартиры в Москве. Площадь одной из них составляет 55,6 квадратных метра, второй – 94,7.
Согласно декларации стилиста, источниками его заработка являются организации «Российское Авторское Общество», «ТВ ХИТ» (производство ток-шоу на телеканале «Россия 1»), «Комеди Клаб Продакшн» и «Сбербанк». Документ с данными о выдвиженце опубликован на сайте Центризбиркома.
Сергей Зверев утверждает, что баллотироваться его попросили люди, знающие о его экологической деятельности. К примеру, год назад стилист провел одиночный пикет у Кремля – он требовал прекратить строительство завода по откачке воды на берегу озера Байкал. Получил штраф в размере 15 тысяч рублей (173 евро), но от убеждений своих, конечно, не отказался.
Утвердился в своем решении стать депутатом Зверев после того, как побывал в Бурятии. Он посетил множество достопримечательностей, пообщался с местными жителями, представителями церкви и власти. И если до визита он еще сомневался, то после посещения чудесного края безотлагательно начал готовиться к выборам.