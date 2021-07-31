Стилист и кандидат в депутаты Сергей Зверев раскрыл свой доход за год

Стилист, шоумен и кандидат в депутаты Государственной думы от Бурятии Сергей Зверев раскрыл сумму на своем банковском счете. Экоактивист и неравнодушная к судьбе планеты знаменитость будет представлять партию «Зеленые». Раскрыть свои доходы перед потенциальными избирателями он был обязан по закону.

На счету Зверева, как выяснилось, хранится 303,8 тысячи рублей (3500 евро). Также в собственности у звезды две квартиры в Москве. Площадь одной из них составляет 55,6 квадратных метра, второй – 94,7.

Согласно декларации стилиста, источниками его заработка являются организации «Российское Авторское Общество», «ТВ ХИТ» (производство ток-шоу на телеканале «Россия 1»), «Комеди Клаб Продакшн» и «Сбербанк». Документ с данными о выдвиженце опубликован на сайте Центризбиркома.

Сергей Зверев утверждает, что баллотироваться его попросили люди, знающие о его экологической деятельности. К примеру, год назад стилист провел одиночный пикет у Кремля – он требовал прекратить строительство завода по откачке воды на берегу озера Байкал. Получил штраф в размере 15 тысяч рублей (173 евро), но от убеждений своих, конечно, не отказался.

Утвердился в своем решении стать депутатом Зверев после того, как побывал в Бурятии. Он посетил множество достопримечательностей, пообщался с местными жителями, представителями церкви и власти. И если до визита он еще сомневался, то после посещения чудесного края безотлагательно начал готовиться к выборам.



