Дочь Ренаты Литвиновой, актриса, модель и будущий fashion-дизайнер – Ульяна Добровская

Поклонники утверждают, что Ульяна – копия знаменитой мамы в молодости, а многочисленные фотографии девушки с обложек популярных изданий лишь подтверждают это.

Ульяна Добровская – единственный ребенок Ренаты Литвиновой. Она родилась в браке актрисы с бизнесменом Леонидом Добровским.

Для Литвиновой это был второй брак. Но семейная жизнь Ренаты и Леонида не сложилась. До знакомства с актрисой бизнесмен был очарован ею. Они поженились 10 января 2001 года в Москве, а летом родилась Ульяна.

Рената переехала к Леониду в его дом на Рублевском шоссе. Бизнесмен был без ума от талантливой и красивой жены. Он никогда не скупился на роскошные и дорогие подарки. Ходят слухи, что Леонид и Рената жили по соседству с президентом РФ Владимиром Путиным.

Журналисты отмечают, что мужчина начал очень сильно ревновать Ренату. Желтая пресса писала, что в этом союзе было много скандалов, ссор и даже рукоприкладство. В конце концов в 2007 году родители Ульяны развелись с громким скандалом.

Леонид Добровский пытался оставить дочь у себя. Бизнесмен хотел обвинить актрису в аморальном поведении, но в итоге у него ничего не получилось и девочка осталась с матерью. В многочисленных интервью Рената старается избегать разговоров об экс-супруге и не комментирует развод. Позже они смогли наладить отношения.

Ульяна получила элитное образование.

Школьницей Ульяна переехала во Францию, где получила образование. Рената Литвинова посчитала, что французское образование лучше российского. Девушка окончила элитную французскую школу – École des Roches. Она свободно владеет русским, французским и английским языками.

Рената трепетно относится к воспитанию дочери. Она часто водила Ульяну в музеи и театры, приобщала дочку к высокой поэзии, заучивала с ней наизусть стихи. Это дало свои плоды - Добровская с детства любит читать и ей нравится классическая литература. Из музыки она слушала рэп, R'n'B, а после – композиции Земфиры.

Ульяна рано начала демонстрировать творческие задатки. Еще подростком она снималась в различных рекламных кампаниях. Вместе с дочерью Рената появлялась в фотосессиях винтажной одежды Vintage Voyage и ювелирного бренда Carrera Y Carrera.

Куда же без кино?

В 2009 году Ульяна дебютировала на экране в комедии «Весельчаки». В картине она сыграла роль дочери Ингеборги Дапкунайте Нюши. После съемок девушка признавалась, что ей было очень страшно, ведь вокруг профессиональные актеры. Она очень боялась ошибиться и полностью выучила весь свой текст.