Григорий Лепс сильно похудел и признался, что болеет

В жизни Григория Лепса было всякое: и работа в сочинских ресторанах, и борьба с искушениями, и странные концерты, где он шатался от бессилия, и потеря голоса.

«Когда у меня начал пропадать голос, конечно, я нервничал, психовал, – признавался в интервью артист. – Как и любой человек. Голосовой аппарат кормит не только меня, но и огромное количество людей – семьи сотрудников моей команды. Не зря в советские времена были четкие правила: не более 10 концертов в месяц. Это было верно, потому что должно быть время на восстановление голоса. Многие давали по четыре концерта в день – это их и сгубило. Хотя есть уникумы, которые могут петь бесконечно долго».

А в одном из свежих интервью Григорий Викторович раскрыл нынешнее состояние физической формы. Оказалось, он скинул более 10 килограммов лишнего веса.

«Я много раз сбрасывал, – вспомнил певец. – Однажды со 105 до 68 килограммов за полгода. Но вынужденно, болел. А с позапрошлого года скинул 12 килограммов. Как? Надо перестать жрать. И все. На ночь не наедаться. До концерта я не ем. Мне легче дышать и работать, когда желудок пустой. А после концерта есть хочется, не выдерживаешь, наедаешься, потом ночью не спишь. Полный желудок – это тяжело».

Секрет Лепса прост: меньше есть на ночь. Артист налегает на рыбу и отказался от употребления свинины. Кофе пьет только утром, иногда может позволить себе тортик. Отношения с алкоголем у артиста по-прежнему сохраняются, но спокойные.

«Пьяным я бываю в крайней степени редко, – сказал он. – Может, раз в два года. Раз в год. Нечасто. Мне уже не очень можно. Слишком много нажито болячек, следствие разгульного образа жизни. Поэтому сейчас пытаюсь сохранить оставшееся здоровье. Мне, конечно, наливают друзья порой, но пьют они сами. Мне нравится алкоголь, но я не могу себе его позволить. Башку ведь нужно расслаблять как-то. Наркотики не употребляю, остается только что-то выпить: бокал вина, два. Но на сцену я выхожу абсолютно трезвым. Только так я могу контролировать процесс».



