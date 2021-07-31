Орбакайте показала сменившую имидж Пугачеву: «Мама на стиле»

Кристина Орбакайте показала сменившую имидж Аллу Пугачеву. Дочь Примадонны выложила в Instagram видео и удивила поклонников новым образом певицы.

«Мамочка как всегда на стиле», – подписала пост Орбакайте.

На видео Алла Пугачева предстала в светло-желтом брючном костюме, белой рубашке, полосатом галстуке и белых кроссовках. Образ дополняют соломенная шляпка и солнцезащитные очки. Узнать Примадонну можно по ее фирменной прическе –легким волнам. Певица гуляет по зеленому саду и улыбается в камеру. За кадром Кристина Орбакайте спрашивает: «Это что у нас за француженка»?

Подписчики пришли в восторг от яркого и стильного образа Примадонны, засыпав певицу комплиментами.

«Алла Борисовна как всегда превосходна! Сколько жизни и энергии в ее глазах. Этот костюм придает ей особый шарм, одно удовольствие смотреть»; «Алла Борисовна просто мегабомба! Шикарно! Люблю! Обожаю!»; «Как классно видеть Аллу Борисовну от лица Кристины! Вы безупречны, сколько бы вам не было лет», – прокомментировали подписчики.

72-летняя Примадонна в последние годы регулярно радует поклонников молодежными необычными образами.



