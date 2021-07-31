После «Текста» уже не страшно? Кристина Асмус оголила соски

После выхода фильма «Текст» Кристина Асмус все чаще эксплуатирует образ секс-символа. На этот раз 33-летняя актриса решилась на дерзкий поступок и опубликовала снимок, на котором предстала в мокрой майке. Топ так обтянул грудь артистки, что стали видны очертания упругой груди и торчащие соски.

Известные друзья блондинки поддержали ее в комментариях. Так, слова восхищения выразили Денис Косяков, рэпер Navai, Зоя Бербер и другие. А вот общественность разделилась на два лагеря: одни оценили формы Кристины, другие посчитали фото неуместным. «Мне кажется чуток перебор»; «Так сильно одиноко?»; «Один вопрос: «Зачем?». А потом опять обижаться и рыдать: «Я не такая, это мой образ, не путайте, я сама невинность», – негодуют пользователи.

Напомним, что после показа пикантного эпизода в «Тексте» с участием Кристины и Ивана Янковского блондинка подверглась резкой критике со стороны общественности. «Хватит с меня таких сцен, – утирала слезы Асмус. – У меня не так много съемок, мне жалко, но, как мужу, Гарику будет неприятно от комментариев после подобных сцен. Да, возможно мне придется платить неустойку, ведь придется искать актрису, снова устраивать пробы, но семья для меня важнее».

Впрочем, семейная жизнь актрисы вскоре потерпела крах. Летом прошлого года звезда развелась с Гариком Харламовым, с которым прожила семь лет. Вместе супруги растили дочь Анастасию. Сейчас артисты продолжают общаться ради наследницы, не желая обделять ее родительским вниманием.

Ходят слухи, что расставанию поспособствовал «Текст». Однако сама Асмус намекнула об интрижке на стороне. Актриса заявила, что ее сердце давно несвободно, но пока раскрывать личность возлюбленного не хочет.



