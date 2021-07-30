Кубинцы пытались бежать из России в Эстонию вплавь на матрасах

Как отметили в пограничном управлении ФСБ РФ по региону, нарушителей было трое. При допросе задержанные сообщили: цель бегства — поиски лучших условий жизни. Один из путешественников утверждал, что конечной точкой все-таки была не Эстония, а Испания. Там у него якобы живет наследница.

Известно, что перед переправой кубинцы тщательно изучили местность и продумали траекторию своего маршрута. Они взяли с собой сумки с вещами, документами и средствами личной гигиены. Самый взрослый путешественник 1968 года рождения, самый молодой — 1992.

По информации Санкт-Петербург.ру, пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области сообщает, что сотрудники управления задержали троих неизвестных в возрасте 25, 51 и 53 лет, которые хотели попасть в Эстонскую Республику.