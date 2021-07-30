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Небывалые запросы! Выяснилось, что потребовал Scooter от эстонских организаторов концерта

Scooter ФОТО: STAR-MEDIA/Scanpix

Хедлайнер фестиваля We Love The 90´s с известным на весь мир именем - Scooter - уже сегодня покажет жителям Таллинна, как нужно зажигать и отрываться, ведь он собирается раскачать таллиннское Певческое поле даже в проливной дождь. Но сначала артиста должны будут «ублажить» сами организаторы, ведь он выступил с огромным списком требований - целых 24 страницы! 

Да, мы решили заглянуть в райдер музыканта и рассказать вам, чем он так удивителен. Там описано, какими должны быть ковровые покрытия и каким образом должна быть обустроена личная диско-площадка звезды. 

«Период коронавирусной инфекции, вынудивший отменить большинство концертов, не уменьшил желания артистов - требования исполнителей кажутся еще более завышенными», - прокомментировал организатор фестиваля Стен-Эрик Яантсон. 

В райдере на 24 страницы написано, какого цвета стены должны быть за кулисами в гримерке у артиста, какой формы стаканы должны подать и напитки. Важное требование также касается коврового покрытия - оно ни в коем случае не должно быть в синих тонах. 

«За кулисами для артиста также должен быть оборудован свой собственный мини диско-клуб, в котором он и его команда смогли бы зажечь», - говорит Яантсон, по словам которого, поиск соответствующей цветомузыки в Эстонии крайне затруднителен. 

Scooter обещает на сегодняшнем фестивале неповторимое шоу, а после окончания концерта артист пойдет развлекаться в увеселительные заведения города. 

Выступление артиста запланировано на 22:30 на таллиннском Певческом поле уже сегодня. 

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