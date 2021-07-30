Небывалые запросы! Выяснилось, что потребовал Scooter от эстонских организаторов концерта

Да, мы решили заглянуть в райдер музыканта и рассказать вам, чем он так удивителен. Там описано, какими должны быть ковровые покрытия и каким образом должна быть обустроена личная диско-площадка звезды.

«Период коронавирусной инфекции, вынудивший отменить большинство концертов, не уменьшил желания артистов - требования исполнителей кажутся еще более завышенными», - прокомментировал организатор фестиваля Стен-Эрик Яантсон.

В райдере на 24 страницы написано, какого цвета стены должны быть за кулисами в гримерке у артиста, какой формы стаканы должны подать и напитки. Важное требование также касается коврового покрытия - оно ни в коем случае не должно быть в синих тонах.

«За кулисами для артиста также должен быть оборудован свой собственный мини диско-клуб, в котором он и его команда смогли бы зажечь», - говорит Яантсон, по словам которого, поиск соответствующей цветомузыки в Эстонии крайне затруднителен.

Scooter обещает на сегодняшнем фестивале неповторимое шоу, а после окончания концерта артист пойдет развлекаться в увеселительные заведения города.