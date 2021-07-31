«Плохо спала, ощущала тягость»: Молодая жена Петросяна рассказала о долгах

Евгений Петросян – один из самых высокооплачиваемых артистов российского телевидения. За свою долгую карьеру он заработал огромное состояние, так что теперь его молодая жена Татьяна Брухунова может ни в чем себе не отказывать. 72-летний юморист любит баловать свою 32-летнюю избранницу: только за недавний двухнедельный отдых на Мальдивах супруги заплатили почти 2,5 миллиона рублей (28 840 евро). Но так было далеко не всегда. В Instagram Татьяна рассказала, как тяжело ей было, когда она приехала из родной Тулы учиться в Москву.

Брухунова поступила в Московский университет культуры и искусства (МГУКИ) по специальности менеджмент. Денег юной студентке вечно не хватало, так что иногда приходилось занимать. Татьяна признается, что в такие моменты чувствовала себя очень тяжело и просто физически ощущала, что она должна отдать деньги как можно скорее.

«Когда я училась в универе (gk.c первые годы работы в Театре с зарплатой в 8000 рублей), а в чужом городе нет никого, кто может выручить, я брала в долг у подруг. Но никогда не задерживала возврат! Бывало, что и перезанимала аналогичную сумму. Выкручивалась как могла. Конечно, проще всего позвонить родителям и попросить. Но какой тогда смысл уезжать в чужой город, строить там карьеру если то и дело просить о помощи у мамы с папой?! Я выросла и должна обеспечить себя сама, – рассказала супруга Петросяна. – Беря в долг я плохо спала. Физически ощущала тягость. Мысль о том, что нужно скорее вернуть изрядно выматывала».

Зато теперь Татьяна может позволить себе забыть о тех временах. На счетах ее супруга лежат миллионы рублей, так что жена Петросяна может позволить себе и дорогой отдых на экзотических островах, и шопинг в бутиках люксовых марок. В браке с Татьяной юморист заметно помолодел, стал подтянутым, начал более модно одеваться. К гардеробу мужа явно приложила руку Татьяна – известная модница и транжирка. Юморист не ограничивает любимую жену в тратах, так что Татьяна может позволить себе любые дизайнерские вещи.

На днях супруга Петросяна похвасталась в Инстаграме своим последним приобретением – яркими кедами от Gucci. Татьяна купила одинаковые модели себе и Евгению Вагановичу. Цена одной пары таких кед составляет 56 тысяч рублей (645 евро), так что за две пары обуви Брухунова выложила больше ста тысяч рублей (1155 евро). Татьяна призналась, что хотела бы купить такие кеды и своему годовалому сыну Вагану, но, к сожалению, в магазине не нашлось его размера.

Напомним, Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями в марте 2020 года. Супруги долго скрывали рождение наследника, пока сатирик в день своего 75-летия не похвастался в Инстаграме фотографией шестимесячного Вагана. Петросян и Брухунова поженились в декабре 2019 года, уже перед самым появлением ребенка на свет.

Ради отношений с молодой помощницей Евгений Петросян развелся со своей четвертой женой Еленой Степаненко. Супруги прожили в браке 32 года, у них был плодотворный союз и на сцене, и в жизни. Степаненко и Петросян долго делили в суде совместно нажитое имущество, и лишь недавно завершили бракоразводный процесс.



