Скандал между ведущими «Дома-2»: Ксения Бородина оскорбила Ольгу Бузову

Недавно «Дому-2» исполнилось 17 лет – телепроект долгожитель на российском ТВ. Именно «Дом-2» вырастил для нас самую обсуждаемую звезду российского шоу-бизнеса в 21 веке – Ольгу Бузову. 16 лет Ольга Бузова и Ксения Бородина провели на «Доме-2». Оля в начале проекта была его участницей – по результатам зрительского голосования самой популярной за все годы. Поэтому Бузову и сделали ведущей реалити-шоу. Ксения Бородина вела проект с самого начала и продолжает это делать сейчас. Полгода назад телеканал ТНТ отказался от «Дома-2». Проект купил канал «Ю». Три месяца «Дом-2» выходит на «Ю». В рекламной компании перед эфирами шоу на новом канале участвовали и Ксения, и Ольга. Но за неделю до запуска проекта Ольга Бузова сообщила, что она уходит из «Дома-2» и сосредоточится на новых проектах и сольной карьере.

Такая новость накануне премьеры «Дома-2» на новом телеканале – стала неожиданным ударом по продюсерам шоу. Они потеряли звезду с самым большим числом подписчиков в российском инстаграме. Однако Ольга имела на это моральное право – «Дом-2» поменял канал, а ей сделали более выгодные во всех отношениях предложения. К тому же, Бузова давно «переросла» «Дом-2». Правда продюсеры Бузовой отомстили – вместо Оли взяли ее экс-жениха Давида Манукяна, который продолжает извлекать дивиденды от романа со звездой. Бузова на экс-коллег по «Дому-2» обиделась и даже отписалась в инстаграме от Ксюши Бородиной и Ольги Орловой. Хотя ведущие никак не могут влиять на решение продюсеров – о Даве на «Доме-2» Бородина и Орлова узнали из соцсетей в день эфира. Но и они в ответ тоже отписались от Бузовой.

Но теперь разразился новый скандал. Соведущая «Дома-2» Ольга Орлова в интервью Fаmetime TV так объяснила появление Манукяна в проекте: «Бузова объявила продюсерам, что уходит в день, когда должны были идти съемки лобного места с ее участием. Продюсер начала звонить мне – вызывать на работу. Оля решила уйти за несколько часов до эфира. Думаю, что Даву привели на проект, потому что Оля некрасиво ушла с проекта».

В соцсетях Бузовой тут же стали задавать вопросы: правда ли, что она «кинула» продюсеров «Дома-2» в день записи. Ольга ответила, что это ложь. И оправдалась: «Для всех, кто привязывает мою жизнь к бывшей работе. Из «Дома-2» я ушла 30 декабря 2020 года. И это видели все. По всему остальному вопросы не ко мне».

Ксения Бородина решила заступиться за Ольгу Орлову: «Не дам из подруги делать врушку. Я узнала в 13.00. А в 20.00 уже было лобное, на котором мы должны были быть вместе. Эта вечная ложь всех… (нецензурный синоним слова «достала»)». Бородина опубликовала переписку с Бузовой, которая подтверждает – Ольга сообщила о решении покинуть проект незадолго до записи. Шоу начали снимать за неделю до эфира.

ФОТО: Instagram

Тогда Бузова и получила новые заманчивые предложения, которые предполагали ее уход с «Дома-2». Ольга Бузова в новом телесезоне появится сразу на нескольких телеканалах. Бузова с энтузиазмом взялась за новую работу: снимается в шоу на ТНТ, скоро поедет в Минск, где стала наставником вокального телеконкурса «Х-Фактор. Беларусь», дает концерты, записывает песни. А это был последний «привет» для Бузовой с «Дома-2». Если не брать во внимание постоянные уколы Давида Манукяна в эфире «Дома-2» в адрес своей бывшей. А как еще Даве попасть в СМИ?



