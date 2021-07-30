Как сэкономить деньги даже с самой маленькой запрлатой?

Коммунальные платежи

Тут всё элементарно и понятно - экономим свет, воду и газ по возможности. Небольшой совет: старайтесь оплачивать все обязательные платежи в первые дни зарплаты, так будет проще планировать бюджет, исходя из оставшейся на руках суммы. Также стоит постоянно проверять условия текущего тарифа вашего мобильного и интернет-операторов, так как эти товарищи любят потихоньку менять условия изначально очень выгодного подключения. Отслеживайте новые выгодные тарифные планы и сразу же переключайтесь на них.

Продукты питания

На самом деле, здоровое питание - это не так дорого, как кажется на первый взгляд. Овощи, фрукты, мясо, рыба и крупы - всё это стоит не так много. И в данном случае экономия идёт нам только на пользу. Ведь очень много денег мы часто тратим на всякую вредную и ненужную ерунду вроде конфет, газировки и чипсов.

Сюда же относятся колбасы и полуфабрикаты, которые стоят достаточно недёшево (если речь не идёт о смеси теста и хрящей вместо пельменей). Овощи и фрукты лучше брать сезонные - это не только выгоднее, но и полезнее для организма, чем неизвестно каким образом и где выращенные безвкусные помидоры зимой. Ну и не забывайте плотно пообедать перед походом в супермаркет, а также в обязательном порядке подготовить список покупок и чётко ему следовать.

Бытовая химия

Сейчас полки магазинов пестрят всевозможными акциями - например, «два по цене одного» или большая скидка на определённый товар. Даже если у вас ещё имеется шампунь или стиральный порошок, приобрести дополнение к запасам не помешает, тем более сроки годности бытовой химии позволяют это делать.

Одежда и обувь

Принцип похож на предыдущий пункт. Ждём распродаж и покупаем, например, зимние сапоги с огромной скидкой. Да, это не совсем удобно, если ваша одежда или обувь уже разваливаются и ждать вы не можете. Но приноровившись, вы сможете экономить на вещах минимум половину суммы, причём внезапно начавшиеся холода не застанут вас врасплох и не заставят срочно бежать в магазин и покупать пуховик за последние деньги.

Экономия наоборот

Со скидками можно впасть и в обратный желаемому эффект - накупить кучу ненужных товаров на огромную сумму. Я советую поступать следующим образом - покупать только тот товар, который бы вы купили и по его обычной стоимости. Так, покупая сыр с плесенью просто потому, что он стоит дешевле обычного, вы не экономите ни копейки.

Развлечения

Обычно именно эта статья расходов урезается из бюджета в режиме экономии. Если же вы не собираетесь отказываться от развлечений, то стоит воспользоваться парой хитростей, пишет Дворец.

Например, билеты в кино стоят дешевле на утренние сеансы в рабочие дни. Если вы любитель театров, то можно приобрести абонемент. Также не будет лишним отслеживать в Интернете скидки и акции. Ну и не стоит забывать о развлечениях, которые совершенно бесплатны - прогулках по парку и поездках на природу. Кроме того, в городах проводится огромное количество бесплатных интересных мероприятий - лекции, семинары, концерты и творческие вечера, которые зачастую проходят весьма насыщенно и интересно. Не стоит отказываться от такого времяпрепровождения!



