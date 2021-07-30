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Как сэкономить деньги даже с самой маленькой запрлатой?

Деньги. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

В нынешнее время вопрос экономии для многих стал насущным. Особенно актуальна экономия для тех, чья зарплата служит поводом для мрачных анекдотов. Предлагаем вспомнить всем известные, но не всегда используемые хитрости для сокращения расходов.

Коммунальные платежи

Тут всё элементарно и понятно - экономим свет, воду и газ по возможности. Небольшой совет: старайтесь оплачивать все обязательные платежи в первые дни зарплаты, так будет проще планировать бюджет, исходя из оставшейся на руках суммы. Также стоит постоянно проверять условия текущего тарифа вашего мобильного и интернет-операторов, так как эти товарищи любят потихоньку менять условия изначально очень выгодного подключения. Отслеживайте новые выгодные тарифные планы и сразу же переключайтесь на них.

Продукты питания

На самом деле, здоровое питание - это не так дорого, как кажется на первый взгляд. Овощи, фрукты, мясо, рыба и крупы - всё это стоит не так много. И в данном случае экономия идёт нам только на пользу. Ведь очень много денег мы часто тратим на всякую вредную и ненужную ерунду вроде конфет, газировки и чипсов.

Сюда же относятся колбасы и полуфабрикаты, которые стоят достаточно недёшево (если речь не идёт о смеси теста и хрящей вместо пельменей). Овощи и фрукты лучше брать сезонные - это не только выгоднее, но и полезнее для организма, чем неизвестно каким образом и где выращенные безвкусные помидоры зимой. Ну и не забывайте плотно пообедать перед походом в супермаркет, а также в обязательном порядке подготовить список покупок и чётко ему следовать.

Бытовая химия

Сейчас полки магазинов пестрят всевозможными акциями - например, «два по цене одного» или большая скидка на определённый товар. Даже если у вас ещё имеется шампунь или стиральный порошок, приобрести дополнение к запасам не помешает, тем более сроки годности бытовой химии позволяют это делать.

Одежда и обувь

Принцип похож на предыдущий пункт. Ждём распродаж и покупаем, например, зимние сапоги с огромной скидкой. Да, это не совсем удобно, если ваша одежда или обувь уже разваливаются и ждать вы не можете. Но приноровившись, вы сможете экономить на вещах минимум половину суммы, причём внезапно начавшиеся холода не застанут вас врасплох и не заставят срочно бежать в магазин и покупать пуховик за последние деньги.

Экономия наоборот

Со скидками можно впасть и в обратный желаемому эффект - накупить кучу ненужных товаров на огромную сумму. Я советую поступать следующим образом - покупать только тот товар, который бы вы купили и по его обычной стоимости. Так, покупая сыр с плесенью просто потому, что он стоит дешевле обычного, вы не экономите ни копейки.

Развлечения

Обычно именно эта статья расходов урезается из бюджета в режиме экономии. Если же вы не собираетесь отказываться от развлечений, то стоит воспользоваться парой хитростей, пишет Дворец.

Например, билеты в кино стоят дешевле на утренние сеансы в рабочие дни. Если вы любитель театров, то можно приобрести абонемент. Также не будет лишним отслеживать в Интернете скидки и акции. Ну и не стоит забывать о развлечениях, которые совершенно бесплатны - прогулках по парку и поездках на природу. Кроме того, в городах проводится огромное количество бесплатных интересных мероприятий - лекции, семинары, концерты и творческие вечера, которые зачастую проходят весьма насыщенно и интересно. Не стоит отказываться от такого времяпрепровождения!


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