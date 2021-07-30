Лолита Милявская впервые за два года встретилась с дочкой: Ева заметно повзрослела

Как отметила Милявская, в последний раз она с дочкой виделась еще в 2018 году. По словам певицы, причиной их разлуки стал тот факт, что ей был запрещен въезд в Украину. Из-за этого, как пожаловалась Лолита, она даже пропустила выпускной Евы.

В конечном итоге, знаменитость устроила встречу с дочкой в солнечной Болгарии. По всей видимости, сейчас 57-летняя артистка со своей наследницей наслаждается долгожданным отдыхом, сообщает портал Clutch.

«Так хорошо, что совершенно не тянет ничего снимать! Мое разумное и скромное счастье по имени Евочка», — подписала видео с дочкой Милявская.

«Как повзрослела», «Хорошо вам отдохнуть вдвоём, Лолик», «Евочка -умничка Каждый день почти общаемся . Такая чудесная воспитанная девушка», - пишут в комментариях поклонники.

Как известно, у Лолиты Милявской в Болгарии есть собственная квартира. По предварительно информации, жилье находится недалеко от моря в городе Бургас.

Напомним, практически всю свою жизнь дочь Милявской живет вместе с бабушкой. В СМИ ранее писали о том, что девочка страдает аутизмом. В 2018 году звезда опровергла эти слухи, пояснив, что когда-то журналисты ее просто неправильно поняли и исковеркали слова в интервью, где она рассказывала о наследнице.



