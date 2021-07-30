Адвокат по делу Михаила Ефремова внезапно скончался

Как рассказал Алешкин 5-tv.ru, они вместе с Никулиным работали по делу Максима Щербакова (боец смешанных единоборств Макс Топор — Прим. ред.) об умышленном причинении вреда здоровью. После того как коллега не пришел в суд, Алешкин позвонил ему. Трубку взяла жена и сказала, что Никулин скончался во сне.

«Позвонил Вадиму, трубку взяла жена. У меня сразу закралось дурное предчувствие. Супруга сказала фразу, которая теперь врезалась мне в память: „Мы легли спать вместе, а проснулась я одна“. Это страшная трагедия, и мне не хватает слов, чтобы выразить всю свою скорбь. Вадим Никулин был прекрасным семьянином и адвокатом, безумно любящим свое дело, очень порядочным. Выражаю глубочайшие соболезнования его жене, которая сейчас безумно подавлена», — цитирует Алешкина сайт KP.RU.

Причиной смерти адвоката, предварительно, стал миокардит — поражение сердечной мышцы. При этом, по словам близких, на здоровье Никулин никогда не жаловался: вел активный образ жизни, занимался спортом, не злоупотреблял спиртным.

В деле Ефремова адвокат выступал защитником Ирины Стерховой — гражданской жены погибшего курьера Сергея Захарова. Ее, по сути, вытеснили из процесса и оставили без компенсации, так как пострадавшей суд признал официальную жену погибшего Маргариту Захарову. Тем не менее Никулин не сдавался и инициировал в Рязани, на родине Захарова, судебный процесс с целью признания Стерховой его иждивенкой, так как они прожили вместе более 20 лет, в течение которых семью содержал именно погибший.

По словам Алешкина, Никулин был для Стерховой колоссальной поддержкой и опорой в судебном процессе, и чем дело закончится без его участия, неизвестно. Также юрист обратил внимание, что дело Ефремова в той или иной степени негативно отразилось на всех участвовавших в нем адвокатах.

«Невольно приходит мысль, что дело Ефремова оказалась зловещим для всех участвующих в процессе адвокатов. Мне вынесли предупреждение, двоих защитников лишили адвокатского статуса, а Вадим Никулин и вовсе лишился жизни», — отметил Алешкин.



