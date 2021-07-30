«Ей грозит тюремное заключение»: суд обвинил Шакиру в неуплате налогов на сумму 14,5 миллиона евро

Изабель Мебарак Риполь (настоящее имя певицы. — Прим. ред.) не платила налоги в Испании в 2012, 2013 и 2014 годах, несмотря на то, что у нее были обязательства делать это, так как она налоговый резидент Испании,

— заявил глава суда первой инстанции Барселоны Марко Хесус Хубериас, изучив материалы трехлетнего расследования обстоятельств жизни певицы в Барселоне с 34-летним футболистом Жераром Пике.

Шакира и Жерар Пике. ФОТО: Bryan R. Smith / AFP

Сама же колумбийская звезда с самого начала расследования утверждала, что эти годы проживала на Багамских островах и посещала Испанию "эпизодически".

Важно не столько место жительства на Багамах, сколько то, можно ли считать Шакиру налоговым резидентом Испании,

— заявляет сторона защиты.

По испанским законам довольно просто определить, является ли человек налоговым резидентом: достаточно посчитать количество дней, которые он проживал в стране. Если он находился в Испании больше полугода, то он должен выплачивать налоги от доходов, в том числе и полученных за рубежом.

Если певица не явится в суд для сделки с обвинением, то, по информации в СМИ, ее наказанием может стать тюремное заключение.

Возлюбленный Шакиры Жерар Пике, к слову, в 2015 году тоже сталкивался с проблемами с налоговой службой и был тогда оштрафован более чем на 2,5 миллиона евро.

При всех проблемах с налогами и Шакира, и Жерар Пике являются высокооплачиваемыми знаменитостями. Состояние певицы на 2019 год оценивалось в 35 миллионов долларов. В рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов, составленном France Football, Жерар Пике входил в первую пятерку — его доход составляет 29 миллионов долларов в год.

Пара воспитывает двоих сыновей — восьмилетнего Милана и шестилетнего Сашу.



