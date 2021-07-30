Звезды в метро: Седокова проехала в московской подземке впервые за 12 лет
Анна Седокова испытала приступ ностальгии, побывав спустя много лет в московском метро. Эмоциями певица поделилась с подписчиками в Instagram, пишет Пятый канал.
Анна Седокова испытала приступ ностальгии, побывав спустя много лет в московском метро. Эмоциями певица поделилась с подписчиками в Instagram, пишет Пятый канал.
Экс-солистка «ВИА Гры» призналась, что воспользовалась общественным транспортом вынужденно: ей необходимо было успеть на поезд, а на автомобиле в столичных пробках это было сделать нереально.
— объяснила Седокова причину смены транспорта.
Певица также сообщила, что не спускалась в метро лет 12, при этом дала понять, что не считает этот транспорт несоответствующим своему статусу. Напротив, Седокова отметила, что она из «простой бедной семьи» учительницы и инженера, жила в «бандитском районе на окраине» и познала все виды общественного транспорта.
— поделилась Седокова эмоциями.
В итоге певица приехала к отправлению поезда почти минута в минуту. Седокова пришла к выводу, что ездить на метро «лучше и быстрее», и решила пригласить на свидание в подземку своего супруга Яниса Тимму.
— добавила Седокова, не пояснив, что имеет в виду.
Некоторые из подписчиков язвительно заметили, что многие селебрити пользуются метро «регулярно и абсолютно спокойно», без «драматизма и героизма» подобно Седоковой.