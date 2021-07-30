Звезды в метро: Седокова проехала в московской подземке впервые за 12 лет

Экс-солистка «ВИА Гры» призналась, что воспользовалась общественным транспортом вынужденно: ей необходимо было успеть на поезд, а на автомобиле в столичных пробках это было сделать нереально.

Выйдя из офиса, отдав водителю „Майбаха« чемодан, я планировала отправиться на вокзал. Вечером концерт в Петербурге, и нужно успеть на „Сапсан». Поезд отправлялся в 15:30. Я прибывала на вокзал в 15:42,

— объяснила Седокова причину смены транспорта.

Певица также сообщила, что не спускалась в метро лет 12, при этом дала понять, что не считает этот транспорт несоответствующим своему статусу. Напротив, Седокова отметила, что она из «простой бедной семьи» учительницы и инженера, жила в «бандитском районе на окраине» и познала все виды общественного транспорта.

На метро в центр я ездила все детство заниматься в народном ансамбле. И потом в университет, в центр. И вот сейчас, зайдя с чемоданом в метро, я прочувствовала всю эту ностальгию. Только вагоны немного новее и метро в Москве самое красивое,

— поделилась Седокова эмоциями.

В итоге певица приехала к отправлению поезда почти минута в минуту. Седокова пришла к выводу, что ездить на метро «лучше и быстрее», и решила пригласить на свидание в подземку своего супруга Яниса Тимму.

А еще полезно видеть мир не из окна своей машины. Многое встает на свои места,

— добавила Седокова, не пояснив, что имеет в виду.

Некоторые из подписчиков язвительно заметили, что многие селебрити пользуются метро «регулярно и абсолютно спокойно», без «драматизма и героизма» подобно Седоковой.



