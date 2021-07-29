Работница морга раскрыла всю подноготную своей профессии, когда в ход идут даже столовые приборы

Не прошло и двух десятилетий, Александрия исполнила свою мечту. Сейчас девушка работает ассистентом патологоанатома в морге и уверена — более спокойного места найти невозможно. Вот только устроиться на эту работу было очень трудно. Из-за того, что для вакансии не нужна докторская степень, конкуренция была высокой. Преимущество Александрии — в опыте. До того, как её приняли на стажировку в морг, девушка 10 месяцев работала распорядителем похорон и подрабатывала в другом морге.

Теперь, как мечтала Баузер, все вскрытия начинает именно она. В её обязанностях — достать из трупа внутренние органы, найти все отклонения от нормы и сообщить об этом патологоанатому. Затем специалист вскрывает все органы и определяет точную причину смерти. После этого все внутренности реконструируются, тело зашивают и отправляют обратно в холодильник.