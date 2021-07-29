Когда жизнь ярче вымысла: ТОП-10 захватывающих сериалов, основанных на реальных событиях

Любое творчество — это полет фантазии, и создание сериалов не является исключением. Вот только зачастую режиссерам и сценаристам не приходится далеко ходить: материал в буквальном смысле лежит у них на рабочем столе в сводках новостей. Именно поэтому сериалы на реальных событиях так часто снимаются: они вдохновляют своей правдоподобностью и доступностью.

«СтарХит» решил собрать лучшие образчики самых разных жанров. В нашем списке будут и пугающие триллеры, и по-настоящему вдохновляющие истории. Единственное, что их объединяет — то, что создатели черпали вдохновение из реальных событий.

«Хрустальный»

В главных ролях: Антон Васильев, Николай Шрайбер, Екатерина Олькина, Дарья Екамасова, Карина Разумовская, Владимир Виноградов

Краткое описание

В маленьком городке Хрустальный находят труп мальчика. Чтобы расследовать это дело, из столицы приезжает опытный специалист Сергей Смирнов. Когда-то Сергей жил в Хрустальном, и это место уничтожило его детство.

Сериал поражает своей драматичностью ФОТО: скриншот видео

Прибыв в пункт назначения, Смирнов понимает, что речь может идти о серийном маньяке. Ловить убийцу он будет вместе с братом, отношения с которым тоже далеки от идеала.

На каких событиях основано

Создатели сериала, который выходил эксклюзивно на платформе KION, сразу анонсировали, что их проект основан на реальных событиях. При этом никто не указывал, о каком конкретно маньяке идет речь. Поклонники предположили, что это мог быть Роман Емельянцев, по вине которого погибли три человека, включая двух детей. Также автор сценария Олег Маловичко признавался, что сюжет частично основан на событиях, произошедших в его жизни.

«Побег из тюрьмы Даннемора»

В главных ролях: Бенисио Дель Торо, Патриша Аркетт, Пол Дано, Бонни Хант, Эрик Ланж, Дэвид Морс, Джереми Бобб

Краткое описание

Двое мужчин, осужденных на пожизненное заключение, разрабатывают хитроумный план побега из тюрьмы округа Клинтон. Ключевой фигурой в их плане становится работница учреждения, с которой удается наладить романтический контакт. Вот только когда побег все-таки случается, все идет не по намеченному сценарию.

На каких событиях основано

Сериалы, основанные на реальных событиях, часто преподносят сюрпризы. Кто бы мог предположить, что режиссеру Бену Стиллеру удастся создать настолько яркую криминальную историю. Произошедшие события действительно имели место быть: двое заключенных сбежали, в этом им помогала сотрудница тюрьмы. Вот только женщина категорически отрицала любые романтические связи с преступниками. Именно поэтому, когда история вышла на экраны, она была возмущена и сюжетом, и героиней, списанной с нее.

«Вражда»

В главных ролях: Джессика Лэнг, Сьюзен Сарандон, Джуди Дэвис, Джеки Хоффман, Альфред Молина, Стэнли Туччи, Элисон Райт

Краткое описание