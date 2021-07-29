Когда жизнь ярче вымысла: ТОП-10 захватывающих сериалов, основанных на реальных событиях

Сериалы на реальных событиях — совершенно особенная категория проектов. Такие истории всегда вызывают интерес во многом из-за того, что описанные события действительно случались.
Любое творчество — это полет фантазии, и создание сериалов не является исключением. Вот только зачастую режиссерам и сценаристам не приходится далеко ходить: материал в буквальном смысле лежит у них на рабочем столе в сводках новостей. Именно поэтому сериалы на реальных событиях так часто снимаются: они вдохновляют своей правдоподобностью и доступностью.
«СтарХит» решил собрать лучшие образчики самых разных жанров. В нашем списке будут и пугающие триллеры, и по-настоящему вдохновляющие истории. Единственное, что их объединяет — то, что создатели черпали вдохновение из реальных событий.
«Хрустальный»
В главных ролях: Антон Васильев, Николай Шрайбер, Екатерина Олькина, Дарья Екамасова, Карина Разумовская, Владимир Виноградов
Краткое описание
В маленьком городке Хрустальный находят труп мальчика. Чтобы расследовать это дело, из столицы приезжает опытный специалист Сергей Смирнов. Когда-то Сергей жил в Хрустальном, и это место уничтожило его детство.
Прибыв в пункт назначения, Смирнов понимает, что речь может идти о серийном маньяке. Ловить убийцу он будет вместе с братом, отношения с которым тоже далеки от идеала.
На каких событиях основано
Создатели сериала, который выходил эксклюзивно на платформе KION, сразу анонсировали, что их проект основан на реальных событиях. При этом никто не указывал, о каком конкретно маньяке идет речь. Поклонники предположили, что это мог быть Роман Емельянцев, по вине которого погибли три человека, включая двух детей. Также автор сценария Олег Маловичко признавался, что сюжет частично основан на событиях, произошедших в его жизни.
«Побег из тюрьмы Даннемора»
В главных ролях: Бенисио Дель Торо, Патриша Аркетт, Пол Дано, Бонни Хант, Эрик Ланж, Дэвид Морс, Джереми Бобб
Краткое описание
Двое мужчин, осужденных на пожизненное заключение, разрабатывают хитроумный план побега из тюрьмы округа Клинтон. Ключевой фигурой в их плане становится работница учреждения, с которой удается наладить романтический контакт. Вот только когда побег все-таки случается, все идет не по намеченному сценарию.
На каких событиях основано
Сериалы, основанные на реальных событиях, часто преподносят сюрпризы. Кто бы мог предположить, что режиссеру Бену Стиллеру удастся создать настолько яркую криминальную историю. Произошедшие события действительно имели место быть: двое заключенных сбежали, в этом им помогала сотрудница тюрьмы. Вот только женщина категорически отрицала любые романтические связи с преступниками. Именно поэтому, когда история вышла на экраны, она была возмущена и сюжетом, и героиней, списанной с нее.
«Вражда»
В главных ролях: Джессика Лэнг, Сьюзен Сарандон, Джуди Дэвис, Джеки Хоффман, Альфред Молина, Стэнли Туччи, Элисон Райт
Краткое описание
Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис — дивы своего времени, невероятно популярные актрисы. Вот только они искренне ненавидят друг друга. Возможно, это никогда бы не стало проблемой, но однажды звезд приглашают сыграть в одной картине. В итоге съемки оборачиваются полным кошмаром для всей группы.
На каких событиях основано
История противостояния Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис уже давно стала легендарной в Голливуде. На съемках картины «Что случилось с Бэби Джейн?» происходил самый настоящий ужас, а актрисы наносили друг другу вполне реальные увечья.
Но самое главное то, как это показано! Джессика Лэнг и Сьюзан Сарандон блестяще играют врагов, и созданным ими образам веришь на 100%.
«Мастера секса»
В главных ролях: Майкл Шин, Лиззи Каплан, Кэйтлин Фицджералд, Аннали Эшфорд, Тедди Сирс, Кевин Кристи, Бо Бриджес
Краткое описание
Уильям Мастерс и Вирджиния Джонсон — ученые, исследующие одну из самых табуированных тем. Они изучают секс и все, что с ним связано. Вот только в 50-е годы прошлого века мало кто мог откровенно говорить на эту тему.
Вот и Уильям с Вирджинией постоянно сталкиваются с проблемами в своих исследованиях. Параллельно их личные отношения сильно запутываются, что еще больше усложняет рабочий процесс.
На каких событиях основано
Мастерс и Джонсон действительно исследовали секс и его разновидности. Их работа во многом повлияла на восприятие сексуальных контактов в обществе. В частности, специалисты изучали сексуальные дисфункции и особенности оргазмов.
«Вызовите акушерку»
В главных ролях: Джессика Рэйн, Дженни Агаттер, Пэм Феррис, Джуди Парфитт, Хелен Джордж, Брайони Ханна, Миранда Харт
Краткое описание
Дженнифер Ли — обычная, на первый взгляд, акушерка, которой предстоит работать в беднейшем районе Лондона в 50-е годы. Вместе с монахинями из монастыря Ноннатус она будет помогать обычным женщинам справляться с трудностями беременностей и родов. Разумеется, Дженнифер придется столкнуться и с драматичными, и с забавными моментами в своей работе.
На каких событиях основано
Некоторые сериалы про реальные события бывают настолько успешными, что их транслируют годами. «Вызовите акушерку» — именно тот случай. За время существования проекта вышло 10 сезонов! Разумеется, оригинальная история медсестры Дженнифер Уорт давно трансформировалась и ушла далеко от реальности. Но у главной героини был прототип, да и многие события совпадают с реальными, так что сериал вполне подходит для нашего списка.
«Нарко»
В главных ролях: Вагнер Моура, Бойд Холбрук, Педро Паскаль, Джоанна Кристи, Морис Комт, Альберто Амман, Паулина Гайтан
Краткое описание
Пабло Эскобар — один из самых могущественных преступников XX века. Ему удалось построить огромную империю благодаря продаже наркотиков. Деньги и власть поначалу доставляли удовольствие Пабло, но постепенно они стали разлагать его изнутри.
И пока преступник упивается своим могуществом, полиция продолжает следить за его действиями. Операция по поимке Эскобара стала одной из самых сложных и длительных в истории.
На каких событиях основано
Рано или поздно сериал про Пабло Эскобара должен был быть снят. Авторам проекта удалось во всех подробностях раскрыть основу преступной схемы наркоторговца. Но сериал хорош не этим. «Нарко» позволяет с головой погрузиться в мир сумасшедших денег и безграничной власти. Параллельно с этим зрителям становятся понятны многие мотивы Эскобара.
«Американская история преступлений»
В главных ролях: Сара Полсон, Аннали Эшфорд, Стерлинг К. Браун, Кеннет Чои, Кристиан Клименсон, Кьюба Гудинг мл., Брюс Гринвуд
Краткое описание
Первый сезон сериала рассказывает про одно из самых скандальных судебных разбирательств за всю историю США. О. Джей Симпсон — прославленный спортсмен, любимец Америки, которого неожиданно обвиняют в двойном убийстве. Дело странное и запутанное, поэтому разобраться в нем может только команда опытных, слегка беспринципных адвокатов.
Второй сезон рассказывает об убийстве дизайнера Джанни Версаче, чья внезапная смерть потрясла общественность. И пока сестра Джанни скорбит, полицейские пытаются выяснить, кто же виноват в трагедии.
На каких событиях основано
Концепт сериала непосредственно связан с историческими событиями. Создатели специально выбирают максимально громкие и провокационные истории. Так, уже известно, что третий сезон будет посвящен скандальным отношениям Билла Клинтона и Моники Левински.
«Трагедия в Уэйко»
В главных ролях: Майкл Шеннон, Тейлор Китч, Андреа Райзборо, Пол Спаркс, Рори Калкин, Шей Уигэм, Мелисса Бенойст
Краткое описание
Весной 1993 года ФБР решает проверить ранчо «Маунт Кармел», где живут члены секты. Представители бюро уверены, что эти люди незаконно хранят наркотики. Мирные переговоры с жителями ранчо оборачиваются столкновением. С этого начинается кровавая и драматичная история осады «Маунт Кармел», которая продлится 51 день.
На каких событиях основано
Реальная история, которая просто поражает своими поворотами сюжета. Только представьте: 51 день около отдаленного от крупных городов ранчо велась самая настоящая война. Лидер секты Дэвид Кореш просто безупречно сыгран Тейлором Китчем.
«Чернобыль»
В главных ролях: Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Джесси Бакли, Адам Нагаитис, Пол Риттер, Роберт Эммс
Краткое описание
26 апреля 1986 года. В Чернобыле происходит одна из страшнейших катастроф в истории человечества. Вот только поначалу простые люди, как и некоторые представители власти, совершенно не знают, насколько серьезная опасность нависла над всем миром. Химик Валерий Легасов вместе с зампредседателем Совета министров Борисом Щербиной отправляется на место катастрофы, чтобы выяснить, что же на самом деле произошло и кто в этом виноват.
На каких событиях основано
События, произошедшие в Чернобыле, много раз вдохновляли кинематографистов со всего мира на создание лент разного качества. Но рано или поздно должен был появиться подробный, а главное, документально точный рассказ о той трагедии. И этот рассказ появился. Стоит ли говорить что-то еще? В 2019 году этот сериал посмотрели, кажется, все жители России.
«Притворство»
В главных ролях: Патриша Аркетт, Джои Кинг, Анна-София Робб, Хлоя Севиньи, Кэлам Уорси, Денитра Айлер, Рэйчел Тикотин
Краткое описание
Ди Ди и ее больная дочь Джипси Роуз переезжают в новый дом. Соседи сразу проникаются симпатией к женщине, ведь она одна воспитывает девочку, страдающую из-за нескольких серьезных недугов. Вот только отношения матери и дочери куда сложнее и запутаннее, чем кажется на первый взгляд. Постепенно становится понятно, что Джипси Роуз — пленница своей не совсем здоровой родительницы.
На каких событиях основано
Эта история шокирует при просмотре, и она действительно произошла. В 2015 году девушка по имени Джипси Роуз совершила жестокое убийство своей матери. Как выяснилось позднее, женщина придумывала дочке серьезные диагнозы и заставляла ее себе подыгрывать. Но все тайное, как известно, рано или поздно становится явным.
Пожалуй, главная цель сериалов, основанных на реальных событиях, — расширить зрительский кругозор, рассказать им малоизвестные истории или показать популярные события под совершенно новым углом. И если вам благодаря этой статье удастся узнать что-то новое, значит, она точно была написана не зря.