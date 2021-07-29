Рассказываем об опасности электронных сигарет

«Электронные сигареты наносят такой же вред, как и обычные. Они коварны тем, что люди думают об их безвредности по сравнению с обычной сигаретой, но в них так же много канцерогенов, способствующих возникновению онкологических заболеваний», – отметил врач.

Кроме того, они приводят к повреждению легочной ткани. По информации Сергея Пурясева, из-за электронных сигарет в организм попадают большие дозы никотина, что наносит вред системе ЖКТ, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Человек начинает курить с обычной сигареты, а потом подсаживается на электронную, думая, что так наносит себе меньший вред. Никто не начинает курить с электронной сигареты, все сначала становятся зависимы от табака», – подчеркнул врач.