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Личная драма Андрея Соколова: почему третья жена ушла от него

Андрей Соколов. ФОТО: kinomania.ru

58-летний актер Андрей Соколов был женат три раза. Первые два брака не продлились больше года, но зато третий оказался крепким, хотя все равно прекратил свое существование. Соколов рассказал, почему супруга ушла от него и забрала ребенка.

Андрей Соколов нашел свою настоящую любовь, когда ему уже было за 40. В 2010 году актер женился на Ольге Поповой, которая моложе него на 26 лет. Коллеги Андрея смотрели на этот брак скептически, считая, что разница в возрасте может помешать супругам выстроить счастливые взаимоотношения.

Вскоре после свадьбы у пары родилась дочь Софья. Казалось, что отношения у Соколова и его избранницы идеальные, но спустя 5 лет Ольга бросила мужа и забрала дочь. СМИ в то время писали, что супруга ушла от актера, устав от его измен. Ольга в своих интервью подтверждала этот факт, отмечая, что у Соколова были тайные романы, пишеь kleo.ru.

Несмотря на это, бывшие супруги поддерживают дружеские отношения ради общей дочери. Андрей с теплотой отзывается об Ольге. Он благодарен экс-супруге за то, что та подарила ему прекрасную дочь. Также в разговоре с Борисом Корчевниковым Соколов косвенно подтвердил свою измену, хотя напрямую о причинах расставания с Ольгой не рассказал.

«На каком-то этапе к нам с Ольгой пришло понимание того, что надо выстраивать отношения ради дочки. Конечно, я не прав во многих ситуациях, не умаляю свою вину, но я рад, что нам удалось удержаться на краю и не перейти за черту невозврата. Сейчас, слава Богу, все хорошо!», — отмечает 58-летний актер в программе «Судьба человека».

Сейчас звезда фильма «Маленькая Вера» не торопится выстраивать новые отношения. Между тем, актер не боится, что в столь зрелом возрасте он может не встретить новую любовь. Соколов отмечает: если в будущем ему все-таки представится шанс заключить брак еще раз, он будет этому только рад. Актер уверен, что у него еще очень многое впереди.

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