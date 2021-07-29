Личная драма Андрея Соколова: почему третья жена ушла от него

Андрей Соколов нашел свою настоящую любовь, когда ему уже было за 40. В 2010 году актер женился на Ольге Поповой, которая моложе него на 26 лет. Коллеги Андрея смотрели на этот брак скептически, считая, что разница в возрасте может помешать супругам выстроить счастливые взаимоотношения.

Вскоре после свадьбы у пары родилась дочь Софья. Казалось, что отношения у Соколова и его избранницы идеальные, но спустя 5 лет Ольга бросила мужа и забрала дочь. СМИ в то время писали, что супруга ушла от актера, устав от его измен. Ольга в своих интервью подтверждала этот факт, отмечая, что у Соколова были тайные романы, пишеь kleo.ru.

Несмотря на это, бывшие супруги поддерживают дружеские отношения ради общей дочери. Андрей с теплотой отзывается об Ольге. Он благодарен экс-супруге за то, что та подарила ему прекрасную дочь. Также в разговоре с Борисом Корчевниковым Соколов косвенно подтвердил свою измену, хотя напрямую о причинах расставания с Ольгой не рассказал.

«На каком-то этапе к нам с Ольгой пришло понимание того, что надо выстраивать отношения ради дочки. Конечно, я не прав во многих ситуациях, не умаляю свою вину, но я рад, что нам удалось удержаться на краю и не перейти за черту невозврата. Сейчас, слава Богу, все хорошо!», — отмечает 58-летний актер в программе «Судьба человека».