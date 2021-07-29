Таюрская показала, как выглядела в бикини 15 лет назад, и никто не поверил, что можно так измениться

30-летняя Софья Таюрская опубликовала в Instagram коллаж, который стал лучшим мотиватором для многих пользователей. Артистка показала, как выглядела в бикини 15 лет назад и как выглядит сейчас, и сложно понять, что это один и тот же человек.

На обоих снимках Софья позировала, расположившись между своими сёстрами. На старом фото певица предстала в крошечном купальнике, который едва прикрывал самые интимные части и подчёркивал её пышные формы и складочки. На новом — звезда похвасталась идеальной фигурой в красном бикини, доказав, что тренировки и правильное питание способны творить чудеса.

Фото с разницей в 15 лет) 😅😅😅 3 сестры,

- подписала она публикацию.

Коллаж за считаные часы набрал более 55 тысяч лайков, и поклонники выразили девушке своё восхищение. Пользователи были настолько удивлены, что сначала не поверили, что на кадрах действительно их любимица. В итоге они назвали её отличным примером для подражания.

Софа!!! Ну ты просто нереально красивая, Вау, фото, которое замотивировало, До/после Сони можно вешать на холодильник для мотивации😍 умничка, Это и вправду ты посередине?