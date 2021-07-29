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Таюрская показала, как выглядела в бикини 15 лет назад, и никто не поверил, что можно так измениться

Соня Таюрская ФОТО: Скриншот с Instagram

Коллега и новая возлюбленная Ильича из Little Big долгое время боролась с лишними килограммами, но в итоге довела свою фигуру до совершенства. Теперь певица не упускает возможности показать результат, пишет Лайф.

30-летняя Софья Таюрская опубликовала в Instagram коллаж, который стал лучшим мотиватором для многих пользователей. Артистка показала, как выглядела в бикини 15 лет назад и как выглядит сейчас, и сложно понять, что это один и тот же человек.

На обоих снимках Софья позировала, расположившись между своими сёстрами. На старом фото певица предстала в крошечном купальнике, который едва прикрывал самые интимные части и подчёркивал её пышные формы и складочки. На новом — звезда похвасталась идеальной фигурой в красном бикини, доказав, что тренировки и правильное питание способны творить чудеса.

Фото с разницей в 15 лет) 😅😅😅 3 сестры,

- подписала она публикацию.

Коллаж за считаные часы набрал более 55 тысяч лайков, и поклонники выразили девушке своё восхищение. Пользователи были настолько удивлены, что сначала не поверили, что на кадрах действительно их любимица. В итоге они назвали её отличным примером для подражания.

Софа!!! Ну ты просто нереально красивая,

Вау, фото, которое замотивировало,

До/после Сони можно вешать на холодильник для мотивации😍 умничка,

Это и вправду ты посередине?

Ранее певица раскрыла, что её максимальный вес составлял 70 кг, а теперь на весах приятные 55 кг. Девушка отметила, что теперь её тело покрыто растяжками, но она не переживает по этому поводу.

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