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Актера Владимира Стеклова экстренно госпитализировали

Владимир Стеклов. ФОТО: Konstantin Sednev

Известного актера Владимира Стеклова экстренно госпитализировали. Артист попал в Филатовскую больницу, в Санкт-Петербурге, 28 июля, сообщает 5-tv.ru.

Медиков скорой помощи вызвала дочь Стеклова. У ее отца была температура тела 39 градусов по Цельсию, кашель и одышка. Артист даже упал в обморок. Судя по симптомам, он инфицирован коронавирусом.

Владимир Стеклов родился 3 января 1948 года в Караганде, но уже через год переехал в Астрахань вместе с матерью. С девятого класса Владимир занимался в театральной студии. Затем окончил театральное училище, отслужил в армии, после чего навсегда связал свою жизнь с актерской деятельностью. Сыграл множество ролей в самых известных российских театрах, снялся более чем в сотне фильмов, множестве сериалов и нескольких телеспектаклях. Среди известных картин с его участием — «Кадетство», «Я лечу», «Москва. Три вокзала», «Антикиллер-2» и другие.

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