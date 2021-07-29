27-летняя Мерлин похожа на настоящий лучик солнца, полный позитива и тепла. К сожалению, жизнь не была благосклонной к молодой женщине, ей пришлось пережить то, что не каждый человек смог бы - неизлечимая болезнь, мысли о самоубийстве, безжалостные издевательства в школе и в Интернете. «Меня больше не волнует мнение других», - говорит Мерлин, готовая поделиться своей историей, пишет Elu24.