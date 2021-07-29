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Умер басист группы ZZ Top Дасти Хилл

Дасти Хилл ФОТО: Joe Granita

Легендарный рок-коллектив ZZ Top сообщил печальную новость, сообщает Topnews.

В возрасте 72 лет скончался бас-гитарист и один из постоянных участников коллектива Дасти Хилл. Известие об этом опубликовано в официальном Instagram ZZ Top.

Причины смерти музыканта не уточняются. Как говорится в сообщении коллектива, музыкант скончался у себя дома в Хьюстоне (Техас) во сне. “Мы, вместе с легионами поклонников ZZ Top по всему миру, будем скучать по вашему постоянному присутствию, вашему добродушию и неизменной приверженности обеспечению опоры “Top”, – написали ZZ Top в некрологе.

В истории рока ZZ Top стал легендой саутерн-рока, продав миллионные тиражи своих альбомов, только в США фанаты купили более 25 млн копий.

Пик успеха коллектива пришелся на 80-е годы, чему способствовал характерный вид участников – длинные бороды Дасти Хилла и вокалиста Билли Гиббонса.

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