Любовное послание: тайную надпись обнаружили на свадебных туфлях принцессы Дианы

Обувь для Дианы создал знаменитый дизайнер Клайв Шилтон. Сапожник расшил туфли принцессы 542 стразами и 132 жемчужинами, прикрепив к их носам кружевные сердца. Однако главная деталь располагалась отнюдь не сверху обуви.

Под каблуком обуви леди Ди после ее трагичной гибели дизайнеры обнаружили небольшие инициалы — «D» и «C», которые соответствовали первым буквам имен Дианы и ее супруга Чарльза. Об этом рассказал автор книг о королевской семье Пенни Джунор.

Известно, что на изготовление необычной обуви ушло почти шесть месяцев. При этом главная забота Дианы заключалась в том, чтобы на свадебной церемонии не оказаться выше Чарльза. Поэтому принцесса попросила сделать туфли с небольшим каблуком.

«Она была очень высокой — 5 футов 10 дюймов (178 сантиметров — Прим.ред.), обувь должна была иметь низкий каблук», — отметил дизайнер Клайв Шилтон в интервью Mirror.