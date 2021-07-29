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Любовное послание: тайную надпись обнаружили на свадебных туфлях принцессы Дианы

Свадьба Дианы Спенсер и принца Черльза. ФОТО: Rights Managed

Принцесса Диана и принц Чарльз обручились ровно 40 лет назад. Для свадебной церемонии леди Ди подобрала роскошный наряд — объемное белое платье с пышными рукавами и почти семиметровым шлейфом. Однако главной частью образа стали свадебные туфли, скрытые от посторонних глаз под культовым платьем.

Обувь для Дианы создал знаменитый дизайнер Клайв Шилтон. Сапожник расшил туфли принцессы 542 стразами и 132 жемчужинами, прикрепив к их носам кружевные сердца. Однако главная деталь располагалась отнюдь не сверху обуви.

Под каблуком обуви леди Ди после ее трагичной гибели дизайнеры обнаружили небольшие инициалы — «D» и «C», которые соответствовали первым буквам имен Дианы и ее супруга Чарльза. Об этом рассказал автор книг о королевской семье Пенни Джунор.

Известно, что на изготовление необычной обуви ушло почти шесть месяцев. При этом главная забота Дианы заключалась в том, чтобы на свадебной церемонии не оказаться выше Чарльза. Поэтому принцесса попросила сделать туфли с небольшим каблуком.

«Она была очень высокой — 5 футов 10 дюймов (178 сантиметров — Прим.ред.), обувь должна была иметь низкий каблук», — отметил дизайнер Клайв Шилтон в интервью Mirror.

Свадебная церемония состоялась 29 июня 1981 года. Она стала самой дорогой свадьбой в истории Соединенного Королевства. Церемония обошлась королевской казне почти в три миллиона фунтов стерлингов.

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