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Цыганов и его женщины: оставшаяся с семью детьми уроженка Таллинна Леонова не чувствует себя жертвой

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов в фильме "Воланд". ФОТО: Инстаграм

- Счастье - когда два самодостаточных человека могут друг другу что-то дать. Это и есть семья, настоящие отношения, любовь, - считает актриса Ирина Леонова, родившая от Евгения Цыганова семерых. - Если мужчина захочет уйти, его ничем не удержать: ни штампом в паспорте, ни детьми, пишет eg.ru.

Ирина рожала от Евгения едва ли не каждый год. В актерском братстве уверены, что она делала это, чтобы доказать бывшему мужу - Игорю Петренко, мол, не бесплодна, как он ее обвинял, когда не могла забеременеть. Получается, проблема была в нем? Ходить в статусе мужика, который не может иметь детей, - согласитесь, стыдно. И Петренко начал доказывать, что он тоже не лыком шит. Сейчас у актера пятеро. Но это пока в 1,4 раза меньше, чем у Цыганова - как ни крути, Женя круче. Может, Евгений подсознательно соревновался с Игорем, ведь Леонова частенько вспоминала, как хорош был ее экс.

Отец Цыганова надеется, что внуки вырастут настоящими мужчинами ФОТО: личный архив

- Мужчина начинает изменять из-за неуверенности в себе, - считает семейный психолог Виталий Зосимов. - Бывает, самоутверждаясь, он теряет свою настоящую личность, растворяется в придуманном образе мачо, таковым не являясь.

Цыганов заигрался в альфа-самца на съемках фильма «Про любовь», когда редкие интимные встречи с актрисой Юлией Снигирь приобрели форму привычки. В 2016-м в результате этих встреч на свет появился восьмой ребенок Цыганова - Федя. Спустя три года, разменяв пятый десяток, Евгений решился проститься со статусом холостяка и женился на Юле.

Ирина Леонова и Евгений Цыганов ФОТО: Инстаграм
- Я прекрасно общаюсь с детьми Жени. С Ирой - нет. Зачем нам общаться? Все коммуникации идут через Женю, а он всегда рядом. Я знаю, что Ирина самодостаточный, сильный, взрослый, талантливый, красивый человек, и она живет жизнью, которой хочет жить. Она не чувствует себя несчастной, покинутой, ужасной жертвой. Поэтому пусть все уже живут своей жизнью совершенно спокойно, - выдала недавно Снигирь в YouTube-шоу Ксении Собчак.

Много лет назад у Цыганова был бурный роман с Матильдой, которая от него потом ушла к Шнуру. Сейчас они не общаются. Женщине приятнее в компании подружек - Насти Ивлеевой и Дианы Коркуновой. С ними недавно отлично отдохнула на греческом острове Миконос

личный архив

- Я так устал от тех, кто лезет и лезет в нашу жизнь… Журналы и газеты перепечатывали ложь о том, что я якобы не встретил из роддома дочь с ее мамой Ириной Леоновой (не хочу оправдываться, но я увидел толпу репортеров с фотоаппаратами и вывел свою жену с дочкой через служебный вход - ну не драться же мне было с фотографами!), но никто не написал, что в то время я выпустил спектакль в Мастерской Петра Фоменко «Олимпия». Хочется спросить: почему вы пишете неправду, представляя Цыганова подонком, и не пишете о спектакле по современной пьесе? Допускаю, что рецензии на спектакли плохо продаются, но не заваливать же всю страну трусами? Неужели эти люди, которые пишут грязь, не понимают своей ответственности, что их вранье, их порнуху прочитают другие, - вздыхает Цыганов. - Наверное, это все же вопрос воспитания. Скажу о себе. Мой отец считает, что мне очень повезло с педагогами и, разумеется, с Петром Наумовичем. А я считаю, что мне очень повезло с отцом, мамой, сестрой. Я учился в музыкальной школе, и у меня были чудесные педагоги. И в школе у меня были настоящие учителя. Я вообще воздерживаюсь от выводов. Может, тот факт, что мне когда-то пробили голову, повлиял на меня больше, чем все учебные заведения, в которых я учился… А еще я согласен с изречением сербского писателя Милорада Павича: «Судьбу женщины определяет ее «да», а судьбу мужчины - его «нет».

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