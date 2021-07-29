Цыганов и его женщины: оставшаяся с семью детьми уроженка Таллинна Леонова не чувствует себя жертвой

Много лет назад у Цыганова был бурный роман с Матильдой, которая от него потом ушла к Шнуру. Сейчас они не общаются. Женщине приятнее в компании подружек - Насти Ивлеевой и Дианы Коркуновой. С ними недавно отлично отдохнула на греческом острове Миконос личный архив

- Я прекрасно общаюсь с детьми Жени. С Ирой - нет. Зачем нам общаться? Все коммуникации идут через Женю, а он всегда рядом. Я знаю, что Ирина самодостаточный, сильный, взрослый, талантливый, красивый человек, и она живет жизнью, которой хочет жить. Она не чувствует себя несчастной, покинутой, ужасной жертвой. Поэтому пусть все уже живут своей жизнью совершенно спокойно, - выдала недавно Снигирь в YouTube-шоу Ксении Собчак.

- Я так устал от тех, кто лезет и лезет в нашу жизнь… Журналы и газеты перепечатывали ложь о том, что я якобы не встретил из роддома дочь с ее мамой Ириной Леоновой (не хочу оправдываться, но я увидел толпу репортеров с фотоаппаратами и вывел свою жену с дочкой через служебный вход - ну не драться же мне было с фотографами!), но никто не написал, что в то время я выпустил спектакль в Мастерской Петра Фоменко «Олимпия». Хочется спросить: почему вы пишете неправду, представляя Цыганова подонком, и не пишете о спектакле по современной пьесе? Допускаю, что рецензии на спектакли плохо продаются, но не заваливать же всю страну трусами? Неужели эти люди, которые пишут грязь, не понимают своей ответственности, что их вранье, их порнуху прочитают другие, - вздыхает Цыганов. - Наверное, это все же вопрос воспитания. Скажу о себе. Мой отец считает, что мне очень повезло с педагогами и, разумеется, с Петром Наумовичем. А я считаю, что мне очень повезло с отцом, мамой, сестрой. Я учился в музыкальной школе, и у меня были чудесные педагоги. И в школе у меня были настоящие учителя. Я вообще воздерживаюсь от выводов. Может, тот факт, что мне когда-то пробили голову, повлиял на меня больше, чем все учебные заведения, в которых я учился… А еще я согласен с изречением сербского писателя Милорада Павича: «Судьбу женщины определяет ее «да», а судьбу мужчины - его «нет».