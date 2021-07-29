Она родила в 13 лет: теперь Даше 15, и она снова ждет ребенка

После расставания с 12-летним Иваном Даша начала встречаться с другими парнями, а в последнее время ее стали часто видеть с юношей по имени Максим. Оказалось, что ребят связывают близкие отношения. Недавно школьница призналась: она ждет от него ребенка. Только вот мальчик оказался не готов к по-настоящему взрослым переменам и поспешил отказаться от отцовства.

Суднишникова и сама сомневалась, стоит ли оставлять малыша, ведь ей всего 15 лет, и она уже растит маленькую Эмилию. Однако она решила, что не будет делать аборт. «Было очень сложно делать этот выбор, возможно, я о нем еще пожалею, но не сейчас. Да хоть во мне сейчас и обычное скопление клеток, не ребенок, но все же очень жалко прерывать чью-то жизнь. Тем более когда я рожу, Миле будет уже два года, с ней будет не настолько трудно, буду ее иногда оставлять с бабушкой (моей мамой). Да и мне самой уже будет 16, я смогу переехать, купив квартиру (деньги на нее уже есть)», — считает юная мать.

Даша добавила, что смогла найти к общий язык с отцом будущего малыша. «Так же поговорила с Максимом. Как он сказал, он тоже будет помогать с ребенком. На тот момент ему уже будет 18, и у него будет собственная квартира. Думаю, я справлюсь, и вы будете уважать мой выбор», — обратилась она к подписчикам.

Сейчас девочка находится на ранних сроках беременности — три недели, однако высоки риски, что у нее случится выкидыш. Суднишникова уже заявила: плод находится в яичнике, значит, у нее внематочная беременность, которая опасна как для ребенка, так и для самой матери.