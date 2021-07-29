Нарастила? Ани Лорак обвинили в пластике груди
Поклонники удивились преображению певицы, пишет Topnews.
Поклонники удивились преображению певицы, пишет Topnews.
В подписи к фотографиям Ани Лорак рассказала, что греется под лучами солнца и «настраивается на позитив». Большая часть подписчиков Ани Лорак осталась в восторге от ее фотографий в бассейне. Многие отметили ее идеальную фигуру, «шоколадный» загар и отдохнувший вид.
Часть подписчиков удивилась выросшей груди Ани Лорак и уточняют у нее под фотографиями, не сделала ли она пластику. Надо сказать, что Ани Лорак не реагирует на вопросы. После развода в 2019 году Ани Лорак перестала скрывать свои шикарные формы, и уже тогда стали звучать в ее адрес оскорбительные комментарии: хейтеры считают, что Ани Лорак перебарщивает с откровенными фото.