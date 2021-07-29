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Нарастила? Ани Лорак обвинили в пластике груди

Ани Лорак ФОТО: Инстаграм

Поклонники удивились преображению певицы, пишет Topnews.

Украинско-российская певица Ани Лорак отправилась летом на отдых в Турцию. Вместе с дочерью артистка проводит время на дорогой вилле, где плавает в бассейне, загорает. Оттуда же она постит фотографии в свои соцсети. В Инстаграме Ани Лорак появились фотографии, на которых она в откровенном бикини плавает в бассейне.

В подписи к фотографиям Ани Лорак рассказала, что греется под лучами солнца и «настраивается на позитив». Большая часть подписчиков Ани Лорак осталась в восторге от ее фотографий в бассейне. Многие отметили ее идеальную фигуру, «шоколадный» загар и отдохнувший вид.

Часть подписчиков удивилась выросшей груди Ани Лорак и уточняют у нее под фотографиями, не сделала ли она пластику. Надо сказать, что Ани Лорак не реагирует на вопросы. После развода в 2019 году Ани Лорак перестала скрывать свои шикарные формы, и уже тогда стали звучать в ее адрес оскорбительные комментарии: хейтеры считают, что Ани Лорак перебарщивает с откровенными фото.

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