Дочь Любови Успенской ответила на обвинения в пластике

За последнее время Плаксина, по ее собственному признанию, прибегала лишь к помощи стоматолога, который сделал ей красивую улыбку.

«Многие СМИ пишут про какие-то пластические операции. Ни одного подобного хирургического вмешательства у меня не было. И никаких филлеров», – подчеркнула 31-летняя Татьяна в личном блоге.

Многие пользователи Сети упорно не верят ее словам. «Татьяна, поздравляю вас с прекрасным преображением во внешности. Это не просто труд хирургов, но и ваша смелость. Для меня лечение одного зуба выливается то в давление, то в другие неприятности, боюсь до жути. Вы большая молодец, все преодолели и снова в строю, прекрасные результаты! Здоровья вам и вашей матушке, всех благ!» – делятся подписчицы Плаксиной.

Напомним, несколько лет назад Плаксина упала с велосипеда и серьезно травмировала челюсть. Какое-то время дочь Успенской ходила без зубов и, можно сказать, пугала публику своим внешним видом.

Более того, у Татьяны в то время были проблемы с запрещенными препаратами. Но певица сделала все, чтобы вылечить наследницу.

«Теперь она со мной. Она сегодня девочка чистая. Этот год для нее стал уроком. В Америке она поняла, что могла меня потерять, опомнилась. Теперь дочь хочет, чтобы у нее волосы отрасли, чтобы была красивой куколкой. Я ее пока никому не покажу. Сделаю все возможное, чтобы ее восстановить. Потом только покажу всему миру, заставлю всех врагов захлебнуться пеной у рта», – делилась 67-летняя певица в программе «Однажды...» на НТВ.



