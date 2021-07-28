Ксения Бородина кардинально сменила стиль на фоне развода с Омаровым

Поклонники отметают, что развод пошел на пользу Ксении Бородиной. На свежих снимках, которые теледива публикует в Instagram-аккаунте, она буквально светится от счастья. Несмотря на то, что звезда еще только находится в состоянии бракоразводного процесса, она уже вовсю наслаждается статусом свободной женщины. Бородина регулярно вместе с подругами посещается ночные клубы Москвы, где весело проводит время.

После объявления о разводе со вторым мужем Курбаном Омаровым телеведущая изменила и стиль в одежде. Теперь она появляется на вечеринках в коротких эффектных нарядах. Так, на одном из последних снимков звезда «Дома-2» позировала в ярко салатовом платье с пикантным разрезом и глубоким декольте.

«Жила-была девочка-огонь. Вечно ее хотели переделать и перевоспитать. Но однажды ее украл дракон. И ему все в ней нравилось: и как она зажигает, и как горит, и как дымит», – подписала фото Ксения Бородина.

Поклонники решили, что Бородина намекнула на новый роман и стали гадать, кто же ее «новый дракон». Они отметили, что вместе с разводом с плеч телеведущей будто свалился тяжелый груз. После разрыва с Омаровым звезда преобразилась и выглядит очень счастливой.

«Курбан сейчас локти кусает знатно!»; «Это намек, что появился новый дракон, которому все нравится ? Если так, то здорово!»; «Сногсшибательная дева! Обалдеть!» – написали поклонники.

Многие подозревают, что Бородина закрутила роман с известным ресторатором Эриком Авагяном. Предполагаемые влюбленные сначала засветились на отдыхе в Армении, а затем вместе появились на вечеринке в честь дня рождения рэпера HammAli.



