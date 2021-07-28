Не шути с короной: бывшего мужа Айзы посадили в тюрьму на 8 месяцев

Нерадостную новость подтвердила 36-летняя Айза. Телеведущая записала видеообращение к президенту Индонезии с просьбой отпустить бывшего супруга. Выяснилось, что Дмитрий Анохин вместе с Еленой Мух после ряда судов был приговорен к восьми месяцам заключения.

«Детям нужен отец. Я думаю, что вы это прекрасно понимаете, потому что сами являетесь отцом. Родители у Дмитрия очень старые, они нуждаются в поддержке Дмитрия, ведь он один сын в семье. На протяжении четырех месяцев мы не можем выйти на связь с Дмитрием и Еленой. Очень сильно переживаем, их семьи ждут их дома. Джоко Видодо, со всем уважением прошу о помиловании отца моих сыновей. Дети очень скучают по нему», — говорила Долматова.

В кадре теледива появилась с 11-летним Сами и четырехлетним Элвисом. Примечательно, что старший наследник звезды, сын Гуфа назвал серфера отцом и попросил о его скорейшем освобождении. «Можно выпустить нашего папу?» — обратились дети к главе Индонезии.

Поклонники поддержали Долматову в комментариях. Они также переживают за судьбу заключенных, которые находятся в тюрьме еще с минувшей весны. «Смотрю это видео и плакать хочется... Верю, что все закончится благополучно»; «Дай Бог, чтобы все получилось!» — желают фанаты.

Были и те, кто с осуждением отнесся к поступку Дмитрия. Ведь этот опрометчивый шаг привел его и Елену не только к тюрьме, но и мог подвергнуть опасности других людей. «Не фига заразу по всему миру растаскивать», — гневно пишут пользователи Сети.

К слову, некоторые удивлены, что Айза решила встать на защиту Дмитрия. Их развод сопровождался громким скандалом. Оба не стеснялись в выражениях в адрес друг друга и устраивали публичные разборки. Телеведущая признавалась, что в основе конфликта лежат также финансовые вопросы. Кроме того, Анохин грозился забрать у бывшей избранницы сына Элвиса.



