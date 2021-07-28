Зачем на самом деле звезды выкладывают откровенные фото: комментарий психологов

Что за этим стоит: непререкаемая уверенность в себе, бизнес в чистом виде, неприкрытый нарциссизм? Разобрали со специалистами.

Аккаунт Эмили Ратажковски в Instagram может служить пособием для любой модели и не только. Модель не сыплет в соцсетях глубокомысленными постами — ее аудитория растет за счет весьма откровенных снимков. Она смело выкладывает фото в бикини, топлес, вовсе без одежды. Теперь к этим снимкам присоединились кадры с малышом, которого мать кормит грудью. Казалось бы, причем тут обнаженка? Но Эмили умудряется выкладывать фото этого процесса, которые сердобольные подписчики расценивают как неприличные. Модель же не раз говорила, что своего тела не стесняется и не расценивает его как объект желания. По словам Ратажковски, в детстве и юности она часто проводила время в Испании, где загорающие на пляже женщины топлес — привычное дело. В 14 лет Ратажковски уже подписала контракт с модельным агентством. Она вспоминает, что ее внешность рано начала привлекать внимание — причем не только противоположного пола. Но со стороны женщин Эмили часто чувствует зависть и недоверие.

Модель plus-size Эшли Грэм, в отличие от коллеги, не может похвастаться идеальным телом. Но это не помешало ей сделать карьеру и обзавестись армией как преданных поклонников (модель несет в массы бодипозитив), так и хейтеров. Грэм не откажешь в смелости. Одно дело выкладывать снимки точеной фигуры, другое — показать женское тело после родов со всеми растяжками и складочками жира... И реакция не заставила себя ждать: о фигуре Грэм после родов написали многие. И сыпали авторы далеко не комплиментами.

Ким Кардашьян начала провоцировать аудиторию смелыми снимками, еще когда Ратажковски училась в школе. И, конечно, преуспела в этом. Вся жизнь этой многодетной матери и бизнесвумен напоказ... И, кажется, критика подписчиков за порой вульгарные фото ей нипочем.

Ким Кардашьян и Канье Уэст. Met Gala 2019. ФОТО: SCANPIX

Среди российских знаменитостей тоже есть звезды, которые заставляют говорить о себе в виду откровенных снимков в соцсетях. Например, Наталья Чистякова-Ионова определенно знает в этом толк. У певицы целая серия снимков в откровенных купальниках, которые подчеркивают ее сексуальную фигуру. И пока одни пишут «фу, неужели больше нечего показать», другие аплодируют и ставят одобрительные лайки. К слову, выходя в свет, Наталья также чаще всего выбирает провокационные наряды. Впрочем, хейтеры уверены: певица давно не радует своими творческими успехами, а значит, единственное, что остается — постить фото в купальниках.