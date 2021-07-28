Зачем на самом деле звезды выкладывают откровенные фото: комментарий психологов

Психологи говорят, что желание обнажаться и показывать интимное является продолжением желания открыться и быть принятым в обществе. Как при эмоциональной связи, где мы можем рассказать свои откровенные переживания в попытке услышать одобрение. С телом проще получить признание и реакцию. Там мы управляем ракурсом, социальными стандартами (худое тело, большая грудь или наоборот), где шансов на принятость становится больше.
А получив волну «ты хорош» единожды, хочется еще и еще. Но публика привыкает к одной границе дозволенного и прекращает активную реакцию. Требуется повышение ставок. Давай более интимно, более откровенно. К сожалению, удовлетворить себя такими реакциями можно только на время. Ведь главное принятие ожидается от родителя.
Частично причина негодований зрителя тоже из детства. Если поделить хейтеров на три категории и перевести их язык — прозвучит примерно так:
1) Почему все внимание тебе, посмотрите и на меня! (борьба за внимание и осуждение другого поведения, так как нет необходимого фидбека через свои поступки);
2) Я не стану одобрять тебя всего, я буду строгим родителем и точно покажу тебе, где ты не прав;
3) Злюсь на то, что другие могут делать все, что хотят, а я себе такого позволить не могу.
Одной из форм проявления нарциссизма у женщин — это одержимость своим внешним видом, желание привлечь внимание к своей персоне. Нарциссизм, как и многие другие комплексы, формируются еще в детстве. Девочка могла не получать должного внимания, поэтому во взрослом возрасте старается максимально компенсировать отсутствие внимания в детстве. Одним из самых простых способов в наше время является выставление откровенных фото в социальных сетях. Всегда найдутся люди, которые с удовольствием будут смотреть на обнаженное тело. Такие фото сопровождаются и колкими сообщениями хейтеров. Но для нарциссической женщины все эти колкости также являются проявлением внимания. И когда звезды жалуются на хейтеров, они лукавят, что это им портит жизнь. Это, наоборот, поднимает их самооценку и дает бешеное внимание, так как тут же появляются защитники, которые просто осыпают комплиментами звезду и хулят хейтеров.
За этим привлечением внимания стоит и бизнес, конечно. Откровенные фото набирают больше лайков, публикации выходят в топовые, собирают новых подписчиков — это привлекает и рекламодателей. Такой эпатаж в Сети одновременно решает психологическую потребность женщины во внимании и способствует получению материальных благ, что также важно для нарциссических женщин.