28 июля - День загадывания желаний: как загадать желание, чтобы оно обязательно исполнилось

Как правило, несмотря на количество и размах желаний, они обязательно должны сбываться. Поэтому отмечают этот праздник весело, многие в этот день едут в специальные места силы, где и проводят ритуалы для загадывания желаний. Эти места разбросаны по всему миру, которые сотни людей посещают каждое 28 июля. Это Карлов мост в Праге, Цистерна Базилика в Стамбуле, Стена Монмартра в Париже, Церковь Санта-Мария-деи-Мираколи в Венеции, Фонтан Треви в Риме.

Путешествовать и загадывать желания, которые не могут не осуществиться, – это отличная традиция, которая совмещает приятное с полезным. Чтобы желание исполнилось наверняка, люди придумали немало интересных ритуалов: дождитесь падающей звезды и во время её полёта загадайте желание.

На воздушном шарике напишите то, что вы желаете, и отпустите его в небо. Чем быстрее шарик удаляется, тем быстрее сбудется загаданное.

Можно бросить в фонтан монетку и загадать желание.

Зажгите свечу и пристально смотрите на неё продолжительное время. Потом закройте глаза, загадайте желание и задуйте свечу.

Если вы встретите парящего аиста, то не задумываясь загадывайте желаемое , пока он не скрылся из виду.

Если на часах или мобильном телефоне вы видите, что все цифры одинаковые, то скорее загадывайте свое желание, пока минута не сменилась.

Можно придумать и свой магический ритуал – это не самое главное. Созданы правила, которые 28 июля повышаю шансы на то, что Вселенная вас услышит и осуществит ваши желания.

Правила и рекомендации для загадывания желания Желание должно быть чётким и конкретным, в настоящем времени и составленное на конкретный период (день, месяц и год). Исключите отрицания и не используйте слово «возможно». Обязательно постоянно визуализируйте желаемое с мельчайшими подробностями. Рекомендуется перед сном и сразу после пробуждения думать о загаданном, используя технику самовнушения. Если вы забывчивая натура, сделайте себе напоминание: напиши на листике и повесьте на холодильник, запишите в ежедневник и так далее.

Главное правило – желание должно быть действительно важным, в которое вы будете верить всем сердцем.

Подробнее: Как загадать желание, чтобы оно обязательно свершилось – 28 июля День загадывания желаний https://miaistok.su/335566-2/



