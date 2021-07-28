Сергей Безруков объяснил, почему никогда не снимется в продолжении «Бригады»

Я никогда не отрекался от «Бригады». Если вам кто-то такое говорит, то можете раз — и с правой в челюсть. Я говорил, что во второй части не буду сниматься, потому что для меня история закончена. Ребят больше нет. Их воскресить нельзя. Иначе это будет уже сказка, какая-то ерунда. Их выкопали, и они опять ходят. Это уже «Восставшие из ада» или «Ходячие мертвецы». Это уже фантастика, зарубежное кино. Не надо. Есть братские отношения. Есть сложные отношения криминала. Есть сложное время, которое показано. Лихие девяностые. Причем не все показано, что было,