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Блогер раскрыл схему обмана с попкорном в кинотеатрах

Попкорн. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Блогер под ником @thatcoolguy.25597 рассказал, как обманывают в кинотеатрах людей, которые покупают перед сеансом попкорн. Секрет связан с размером ведер, в которых продают популярный снэк.

Блогер устроил шуточную сценку, в ходе которой в качестве покупателя попросил маленький попкорн. Затем он передумал и попросил дать ему среднее ведерко.

Тогда продавец попросту пересыпал содержимое из маленького пакета в ведерко. Вес товара при этом не изменился, однако стоимость попкорна подскочила сразу на доллар.

Ролик, размещенный в TikTok, собрал более восьми миллионов просмотров. Многих возмутило, что продавцы попкорна так нагло обманывают покупателей.

Так пользователь с ником lizaabbbeth_ написала, что средний объем — это всегда афера. Другие участники обсуждения признались, что именно по этой причине покупают большие ведра попкорна, чтобы не быть обманутыми, пишет mk.ru.


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