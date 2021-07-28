Блогер раскрыл схему обмана с попкорном в кинотеатрах
Блогер под ником @thatcoolguy.25597 рассказал, как обманывают в кинотеатрах людей, которые покупают перед сеансом попкорн. Секрет связан с размером ведер, в которых продают популярный снэк.
Блогер под ником @thatcoolguy.25597 рассказал, как обманывают в кинотеатрах людей, которые покупают перед сеансом попкорн. Секрет связан с размером ведер, в которых продают популярный снэк.
Блогер устроил шуточную сценку, в ходе которой в качестве покупателя попросил маленький попкорн. Затем он передумал и попросил дать ему среднее ведерко.
Ролик, размещенный в TikTok, собрал более восьми миллионов просмотров. Многих возмутило, что продавцы попкорна так нагло обманывают покупателей.
Так пользователь с ником lizaabbbeth_ написала, что средний объем — это всегда афера. Другие участники обсуждения признались, что именно по этой причине покупают большие ведра попкорна, чтобы не быть обманутыми, пишет mk.ru.