«Подожду до свадьбы»: Пэрис Хилтон опровергла слухи о ее беременности

Единственное, что есть у меня сейчас в духовке — это лазанья. Я еще не беременна, я дождусь свадьбы, (рожу - Прим. ред.) только после нее,

— сказала 40-летняя Пэрис Хилтон.

Знаменитость добавила, что сейчас ей шьют свадебное платье. Она хочет, чтобы наряд безупречно сидел на ее фигуре.

При этом Пэрис Хилтон не стала отрицать того, что мечтает стать мамой. По слухам, она уже даже придумала имена для будущих сына и дочки. Девочку назовут Лондон, а мальчика — в честь другого города или американского штата.

Ранее сообщалось со ссылкой на западную прессу, что Пэрис Хилтон ждет ребенка. Ожидалось, что она родит впервые в жизни в 41 год.



