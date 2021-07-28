Нюша о беременности: «Имя второго ребенка не уступит в оригинальности Симбе»

Недавно 30-летняя Нюша красиво объявила о второй беременности — она появилась с округлившимся животом в своем новом клипе «Небо знает». Пополнение в семье 30-летней артистки и ее супруга, бизнесмена Игоря Сивова, ожидается зимой — и сейчас пара активно готовится к важному событию.
Закупаться необходимым для малыша мы не спешим, — признается певица «СтарХиту». — Я считаю, что все должно происходить своевременно. Безусловно, найдутся какие-то вещи, которые перейдут от старшей дочки. Например, я уже обратила внимание, что стульчик со столиком, за которым мы кормили Серафиму, как минимум, попадает в этот список. Логично, что он новенький, — не нужно будет покупать. Думаю, что коляски, которые у нас не в одном экземпляре, также останутся.
Вторая беременность звезды протекает достаточно легко — Нюша совмещает ее с творческими проектами: участвует в музыкальных премиях, записывает новые треки на студии, репетирует.
Не могу сейчас полноценно сравнивать ее с первой, потому что нахожусь в середине этого прекрасного периода. Но могу сказать, что на сегодняшний день у меня абсолютно идентичное состояние. Я классно себя чувствую! Лишний вес пока не набрала, все идет согласно плану. В предыдущую беременность килограммы прилипли буквально за 8-й и 9-й месяцы. Когда я буду на таком же сроке, можно будет сравнить,
Все свободное время Нюша и Игорь Сивов посвящает воспитанию дочери Симбы, которой в ноябре исполнится три года. Родители дали малышке необычное двойное имя. Кстати, будущему малышу пара обещает придумать не менее экзотическое.
Как минимум, оно не должно уступать в оригинальности первому, — улыбается певица. — Симбуся еще маленькая и в целом пока не очень осознает, что скоро у нее появится братик или сестренка. Надеюсь, что соревноваться за внимание нашим детям точно не придется.
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