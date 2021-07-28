Нюша о беременности: «Имя второго ребенка не уступит в оригинальности Симбе»

Закупаться необходимым для малыша мы не спешим, — признается певица «СтарХиту». — Я считаю, что все должно происходить своевременно. Безусловно, найдутся какие-то вещи, которые перейдут от старшей дочки. Например, я уже обратила внимание, что стульчик со столиком, за которым мы кормили Серафиму, как минимум, попадает в этот список. Логично, что он новенький, — не нужно будет покупать. Думаю, что коляски, которые у нас не в одном экземпляре, также останутся.