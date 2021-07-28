Новый «Хищник» расскажет о первом появлении инопланетного охотника на Земле

Слухов про фильм было много, а конкретной информации — мало. Теперь продюсеры ленты, которую таки называют "Skull" («Череп»), Джон Дэвис и Джон Фокс, готовы чуточку раскрыт карты, cообщает Kg-portal.ru.
Да, фильм будет про женского центрального персонажа, но больше всего напомнит оригинальное кино с Арнольдом Шварценеггером:
Мы возвращаемся к тем механизмам, благодаря которым сработал первый фильм. Изобретательности человека, который отказывается сдаваться, но умеет наблюдать и адаптироваться, что позволяет одолеть более сильного, лучше подготовленного и вооружённого врага.
Сюжет расскажет о самом первом появлении Хищника на Земле:
Наш фильм больше напоминает «Выжившего» и не похож на другие части серии. Когда увидите, сразу поймёте, что мы имеем в виду.
По словам продюсеров, Трахтенбергу ещё осталось доснять оставшуюся треть.
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