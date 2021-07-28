Новый «Хищник» расскажет о первом появлении инопланетного охотника на Земле

В прошлом году режиссёра Дэна Трахтенберга («Кловерфилд, 10») поставили главным на съёмки новой части серии «Хищник». Казалось после выпуска 2018 года продолжения не будет, но кинодела посетила свежая идея про юную воительницу, которая защищает своё племя от инопланетного браконьера.