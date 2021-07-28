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Новый «Хищник» расскажет о первом появлении инопланетного охотника на Земле

"Хищник" ФОТО: 20th Century Fox

В прошлом году режиссёра Дэна Трахтенберга («Кловерфилд, 10») поставили главным на съёмки новой части серии «Хищник». Казалось после выпуска 2018 года продолжения не будет, но кинодела посетила свежая идея про юную воительницу, которая защищает своё племя от инопланетного браконьера.

Слухов про фильм было много, а конкретной информации — мало. Теперь продюсеры ленты, которую таки называют  "Skull" («Череп»), Джон Дэвис и Джон Фокс, готовы чуточку раскрыт карты, cообщает Kg-portal.ru.

Да, фильм будет про женского центрального персонажа, но больше всего напомнит оригинальное кино с Арнольдом Шварценеггером:

Мы возвращаемся к тем механизмам, благодаря которым сработал первый фильм. Изобретательности человека, который отказывается сдаваться, но умеет наблюдать и адаптироваться, что позволяет одолеть более сильного, лучше подготовленного и вооружённого врага.

Сюжет расскажет о самом первом появлении Хищника на Земле:

Наш фильм больше напоминает «Выжившего» и не похож на другие части серии. Когда увидите, сразу поймёте, что мы имеем в виду.

По словам продюсеров, Трахтенбергу ещё осталось доснять оставшуюся треть.


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