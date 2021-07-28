5 самых популярных «нельзя»: что запрещали делать в советских школах

Те, кто рос в Советском Союзе, знают, что школа была больше, чем просто институтом образования. Школа строго регламентировала, что каждый советский ребенок должен носить, как он должен выглядеть, что и как писать и даже какой рукой. Одни дети примерно следовали этим правилам, другие – люто их ненавидели и вступали в войну с системой. Рассказываем о нескольких самых примечательных «нельзя».

Нельзя писать левой рукой

До определенного времени левшей в советских школах не было или, официально не должно было быть. Левшей просто напросто переучивали на правшей. Считалось, что левшам в будущем будет тяжело работать и воевать, поскольку и оружие, и всевозможное оборудование на производствах создавались для правшей, а других вариантов не предусматривалось.

Левшам оставалось только подчиниться, или вступить на долгую тропу войны с учителями.

«Мой папа левша, его переучили. Говорит, даже линейкой по рукам били. Когда я стал писать левой рукой и преподы сказали, что будут переучивать, послал всех. Я левша по-прежнему»,

–вспоминает пользователь соцсети.

Еще одни говорит:

«Меня не смогли переучить. Даже двойки ставили. Мое упрямство оказалось сильней».

Отменили порочную практику переучивания только в 1985–1986‑м: Министерство здравоохранения признало, что это вредно для психического здоровья детей, а Министерство просвещения приняло директиву в защиту леворукого письма.

Нельзя писать шариковыми ручками

В Советах верили, что ручки – враги красивого почерка, поэтому их стоит запретить до того момента, как ребенок не выучится изящному письму. Мера была временной и применялась обычно только в самом начале обучения.

«Мне 48. У нас в первом классе заставляли писать перьевыми ручками, причем “вставочками” – деревянный стержень с обоймой, в которую вставлялось перо, были чернильницы, промокашки. Надо было набрать определенное количество четверок и пятерок “за прописи” [уроки письма], чтобы учительница в индивидуальном порядке разрешила перейти на перьевую авторучку. Ко второму классу разрешили и шариковые, причем только синего цвета»,

–говорит Сергей.

Юлия Карабинцева тоже помнит, как даже в 80‑х все первоклассники до разрешения учителя писали перьевыми ручками:

«Потом, когда учитель видел красивый почерк, разрешал переходить на шариковые»

Все нельзя, кроме школьной формы

Джинсы, джемпера, платья в цветочек и даже разноцветные банты для волос – неприемлемы. Стандартизация в советской школе была возведена в абсолют. Все должно было быть одинаковым.

«Иногда эта доктрина про то, что никто не должен выделяться, не показывать свою индивидуальность, доходила до абсурда. Вроде того, что если кто-то приходил в новых кроссовках, его могли отчитать перед всем классом или вызвать родителей в школу. Потому что все школьники должны были чувствовать себя равными», – вспоминает редактор отдела культуры Russia Beyond Олег Краснов.