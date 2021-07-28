Система билетов для велосипедов в действии: почему вы меня обманываете о том, что велосипеда нет?

Instagram story's любителя велоспорта и экологии опубликована история, которая дает представление о том, насколько хорошо работает система велосипедных билетов Elron. Новый порядок вступил в силу в понедельник.

ФОТО: Mitte_tallinn

«Продавец билетов не может идентифицировать владельца велосипеда и выставляет бесхозный велосипед на аукцион среди всех пассажиров», - иронично говорится в сообщении. Стартовой ценой на велосипед был велосипедный билет, что означало, естественно, что владелец должен был заплатить за него.

«Покупатель все еще не найден, а до Тарту осталось всего две остановки», - сказано в сообщении. Однако эпопея произошла до остановки, когда выяснилось, кто настоящий хозяин. «Однако продавец билетов нашел настоящего владельца, не доезжая до Йыгева».

Продавец был очень расстроен: «Почему вы солгали мне о том, что едете без велосипеда?!» Причина была довольно неожиданной - пассажир не понимал эстонского языка. «Sorry, in English?» - переспросил он. "Продавец фыркнул, набрал 4,20 евро в автомат по продаже билетов и сердито сказал: «Pay, please!» (Платите, пожалуйста! - прим. ред.).