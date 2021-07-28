Туризм накрывается медным тазом: так решила ВОЗ

ВОЗ и Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) обратилась к руководству стран Европы с призывом отказаться от туризма полностью уже этим летом.

Как сообщает портал tourprom.ru, причиной стало распространение на европейской территории дельта-штамма коронавируса, доля которого, по сведениям аналитиков организаций, составила 68,3%. Эксперты ВОЗ заявляют о доминировании нового вида над обычным альфа-вирусом (22,3%).

По словам регионального директора Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге, медики далеки от контроля за ростом пандемии, а во многих странах наблюдается рост числа случаев инфицирования «дельтой». По словам медика, этот подвид гораздо более заразен, чем альфа, и не привитым людям избежать его практически нельзя. Чиновник напрямую заявил, что поездки и далекие путешествия надо ограничить уже этим летом, иначе риски роста пандемии снизить не удастся.

Кроме того, ВОЗ рекомендует государствам сделать еще более доступным бесплатное тестирование, усилить карантин для лиц, которые контактируют с зараженными, равно как и отслеживание контактов.

Наконец, медики советуют обеспечить прививки лицам, которые наиболее подвержены риску коронавируса. Кроме того, как сообщается на сайте организации, эксперты ВОЗ исключили так называемый «российский штамм» вируса из списка отслеживания Alerts for Further Monitoring. Напомним, что в Alerts for Further Monitoring входят штаммы COVID-19, способные менять его свойства и угрожающие жизни человека.

В список повышенного интереса входят под латинскими буквами, наиболее опасные штаммы – альфа, гамма, дельта и иные.



