Ученые выяснили, сколько на самом деле необходимо пить воды

Пожалуй, каждый из нас слышал о том, что врачи рекомендуют выпивать по восемь стакан обычной воды в день. Однако сами медики даже сами не знают, откуда пошел этот миф.

Известно, что в умах западных людей распространено загадочное правило «8 на 8». Согласно ему, человеку необходимо именно те самые восемь стаканов по восемь унций. Напомним: восемь унций — это примерно 240 граммов или 240 миллилитров. Примерно столько жидкости помещается в стандартный 250-граммовый граненый стакан (если, конечно, не наливать в него до краев). Получается, что восемь стаканов это 1920 миллилитров — то есть, практически два литра воды.

При этом, правило «8 на 8» — отнюдь не истина. Оно ничем не обосновано и никаких научных подтверждений этому нет. Единственное, о чем врачи могут говорить с уверенностью — вода является самым необходимым ресурсом для комфортного существования каждого жителя нашей планеты. Кроме того, есть примерная формула подсчета примерного количества воды, которую стоит выпивать. Так, взрослым мужчинам средней весовой категории требуется по пятнадцать стаканов воды в день, а совершеннолетним женщинам — не менее одиннадцати. Здесь главное не переусердствовать, поскольку не всегда больше — значит лучше. Излишнее потребление жидкости может привести к различным проблемам и серьезным заболеваниям, в том числе с почками или желудком, пишет Woman.ru.

Стоит отметить, что ученые причисляют к воде абсолютно все жидкости, а не только чистую негазированную питьевую воду, как учили нас всю жизнь предки. Тем более, что в большинстве продуктов также содержится вода — более двадцати процентов необходимой жидкости приходит к нам именно с тарелки нашего блюда (особенно это касается овощей и фруктов). То есть, даже любителям кофе и других «вредных» напитков можно теперь наконец-то расслабиться — ведь убеждение о том, что после чашки экспрессо стоит немедленно выпить два стакана обычной воды для восстановления правильного баланса организма — также не совсем корректно.



