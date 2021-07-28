Бывший муж Дины Немцовой: «Ни я, ни моя семья понять реальную причину развода не смогли»

На днях Дина Немцова написала проникновенный пост о том, как тяжело пережила развод. Она подчеркнула, что для расставания были серьезные причины, и она не жалеет о своем решении. Теперь же на эту тему решил высказаться ее экс-супруг. Дмитрий также отметил, что разрыв стал для него потрясением, но он до сих пор не совсем понял, почему же отношения закончились именно так.

«Да, мы с Диной развелись. Почему? Как у всех: не совпали, не сложилось и так далее. Но хорошо, что быстро это поняли. Точнее, она поняла, а я просто согласился, о чем ни капельки не жалею. Мы с ней действительно оказались очень разными и с очень отличающимися взглядами на институт семьи. Что самое интересное, ни мои друзья, ни моя семья, ни я реальную причину понять так и не смогли, да и плевать. То есть много мелких факторов, которые привели к разводу. Мы все их приняли, но на развод они, откровенно говоря, не тянут, хотя в таком возрасте, может быть, и тянут», — рассказывает Дмитрий.

По словам молодого человека, ранний брак — это тоже полезный опыт. Он уверен, что теперь будет гораздо серьезнее относиться к штампу в паспорте. «Я так скажу: 240 дней брака были хорошими, два дня плохими. 2/240 — меньше одного процента. Так что, все супер. Еще добавлю, что не загоняюсь по этому поводу от слова «совсем». Что было, то прошло. Жизнь продолжается, и она слишком непредсказуемая, чтобы тратить время на переживания и копания в грязном белье», — подытожил Дмитрий.

Дина тоже давно перевернула страницу и уверена, что впереди ее ждет много светлых дней и приятных знакомств. Сейчас она решила сосредоточиться на учебе и рабочих проектах. В трудный период ее поддерживает мама — телеведущая и бизнесвумен Екатерина Одинцова.



