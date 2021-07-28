Друг Василия Шукшина заявил, что режиссера убили

Друг известного советского актера и режиссера Василия Шукшина Анатолий Ковтун рассказал некоторые подробности его смерти.

Напомним, что тело режиссера нашли 2 октября 1974 года в каюте теплохода «Дунай». Это произошло во время съемок фильма «Они сражались за Родину». Спустя 47 лет после смерти режиссера Ковтун заявил, что он не верит в официальную версию его ухода из жизни.

Тело режиссера нашел актер Анатолий Бурков. При этом в интервью «Экспресс-газете» Ковтун называет его «подлецом», подчеркивая, что тот поил Шукшина очень крепкой заваркой чая, который поставляла на теплоход жена Буркова. «Буркову на теплоходе нужен был компаньон, хотя он знал, что у Василия Макаровича больное сердце и что ему нельзя пить ничего крепкого», – сказал Ковтун, работавший в свое время кинооператором.

Он отметил, что Василий Шукшин много работал ночи напролет, что могло усугубить состояние его здоровья. При этом оператор не верит, что его друг умер естественной смертью.

Ковтун высказал предположение, что в смерти Василия Шукшина могла быть заинтересована партия КПСС, так как, по мнению Анатолия Ковтуна, режиссер был «очень неудобным» властям.