Беременна! Пэрис Хилтон впервые станет мамой в 41 год

40-летняя Пэрис Хилтон скоро станет матерью. Своему жениху Картеру Реумому она подарит долгожданного первенца. Ранее блондинка признавалась, что прошла ради пополнения в семье процедуру ЭКО. «Он просто парень моей мечты на все сто процентов. Мы все время говорим о планировании свадьбы, именах будущих детей и всем остальном», – рассказывала звезда об избраннике.

Напомним, что правнучка основателя сети отелей Hilton обручилась с Картером минувшей зимой. 40-летний избранник светской львицы равен ей не только по возрасту, но и по положению. Мужчина — венчурный капиталист, который может позволить себе такую же роскошную жизнь, как и Пэрис. «Мы делаем друг друга лучше. Ожидание стоило того!» – говорила блондинка.

К слову, еще недавно Хилтон признавалась, что перенесла четвертый выкидыш за последние два года. Звезда тяжело переживает личную трагедию и надеется когда-нибудь ощутить радость материнства.

«Я очень взволнована тем, чтобы перейти к следующему этапу в моей жизни. Потому что верю: семья и дети – это смысл жизни. Мне не довелось испытать это прежде, потому что раньше я не чувствовала, что встретила того, кто заслуживает от меня такой любви, но теперь я нашла такого человека», – делилась богатая наследница.

Пэрис также добавила: она решилась на экстракорпоральное оплодотворение еще и потому что мечтает о близнецах. О том, что процедура позволяет выбрать подобный вариант блондинка узнала от Ким Кардашьян, которая сама стала матерью двойняшек. «Я рада, что она дала мне этот совет и познакомила меня со своим врачом», – сказала Хилтон.



