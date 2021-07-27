Отец покойной Жанны Фриске обвинил Шепелева в торговле фотографиями сына певицы
Отец покойной российской певицы Жанны Фриске Владимир Фриске назвал причины публикации телеведущим Дмитрием Шепелевым фото его внука Платона, пишет News.ru.
Отец покойной российской певицы Жанны Фриске Владимир Фриске назвал причины публикации телеведущим Дмитрием Шепелевым фото его внука Платона, пишет News.ru.
Собеседник отметил, что журналист хочет быть в тренде, так как его поперли со всех каналов, он – никто, мерзкий до опупения. Кроме того, по словам Владимира Фриске, шоумен понял, что на этом можно заработать бабки.
«Этого следовало ожидать, только я не знал, когда это будет, потому что он делал это раньше с Жанной, когда деньги зарабатывал на больной – продавал фотографии. Я всем говорил, но все почему-то мимо ушей пропустили. У меня есть люди, которые в СМИ работают. Сказали, что он продал фото Платона. Он мерзкий до опупения, мерзости его нет предела», – добавил отец Жанны Фриске.
Мужчина подчеркнул, что не знает, за какую сумму телеведущий мог продать снимки с Платоном. Он также верит, что внук обязательно к ним вернется.
Шепелев накануне впервые крупным планом показал Платона. Отец поделился: мальчик уже взрослый и не нуждается в защите от пристального внимания. Шепелев рассказал, что восемь лет назад он принял для себя решение не показывать фото Платона в соцсетях. Тогда на это было несколько причин, главная из которых – желание защитить ребёнка от чрезмерного внимания посторонних. Ведущий пояснил: тогда Платону нужны были только любовь, забота и спокойствие.
Жанна Фриске была гражданской женой Шепелева после первого брака с Анной Таболиной. 7 апреля 2013 года у пары в Майами родился сын – Платон Дмитриевич Шепелев, его крёстной матерью стала певица Ольга Орлова. 15 июня 2015 года Фриске умерла от глиобластомы в возрасте 40 лет.
Ранее Шепелев ответил на своей странице в социальной сети Instagram на обвинения в торговле снимками своего сына Платона от певицы Жанны Фриске. Фото с наследником он опубликовал в личном аккаунте, а также в одном из журналов. Подписчики заподозрили, что журналист продал прессе эксклюзивный материал.