Сергей Безруков поделился снимками жены и новорожденного сына

В минувшие выходные в семье Сергея Безрукова случилось пополнение: 47-летний актер стал отцом в пятый раз. 38-летняя супруга артиста Анна Матисон родила ему сына Васю. Сегодня актер поделился с поклонниками еще одной радостной новостью: он забрал Анну с новорожденным малышом из роддома. Снимки жены и маленького сынишки Безруков опубликовал в Instagram.

На выписку в роддом Сергей взял с собой двоих старших детей, которые появились в его браке с Анной: пятилетнюю дочь Марию и двухлетнего сына Степана. Малыши впервые познакомились с новорожденным братишкой, и Безруков снял этот трогательный момент на видео. В объектив камеры звезды «Бригады» попала и врач, принимавшая роды у его супруги. Следом худрук Московского губернского театра поделился снимком из машины: фото сделано в тот момент, когда он собрался везти счастливую жену с детьми домой.

«Забрал из роддома! Едем домой!» – объявил Сергей своим поклонникам.

Первенец актера появился на свет в одной из лучших клиник Москвы - столичном роддоме № 29 при ГКБ. Его выбирают многие звездные мамы и состоятельные клиентки. Стоимость одного только контракта на роды (без учета ведения беременности) составляет примерно 129 тысяч рублей (1482 евро). В эту цену входит одноместная палата для будущей мамочки со всеми удобствами, включая джакузи (теплая вода облегчает боль во время схваток). Если будущий отец желает в момент родов присутствовать рядом с женой, нужно забронировать семейную палату – это увеличивает стоимость контракта еще на 30 тысяч рублей (345 евро). Сергей Безруков предпочел именно такой вариант: он был рядом с Анной в процессе родов и всячески ее поддерживал. Плюс роженице необходимо дополнительно оплатить услуги акушерки – около 20 тысяч рублей (230 евро), а также пребывание в палате до или после родов – 5 тысяч рублей в сутки (57 евро). Итого по приблизительным подсчетам, роды супруги Безрукова обошлись примерно в 200 тысяч рублей (2300 евро).

Сразу после появления сына на свет Сергей опубликовал в Instagram фото из больничной палаты, в подписи к которому поблагодарил жену за сына.

«Анечка родила мне сына Василия! Ура! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя! Я был рядом», – рассказал режиссер.

Матисон до последнего скрывала от публики свою беременность и рассекретила ее уже на солидном сроке. Об «интересном положении» жены объявил сам режиссер, опубликовав в Instagram ее снимок с округлившимся животом.

У Безрукова также подрастают двое детей от отношений с актрисой Кристиной Смирновой – 12-летняя Александра и девятилетний Иван. А вот в браке с первой женой Ириной Безруковой артист так и не обзавелся наследниками.



