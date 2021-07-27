История фехтования в Эстонии: от школы в Хаапсалу до золотых медалей в Токио

Хаапсалу занимает отдельное место в русском сердце. Этот спокойный и приветливый городок славится не только грязями и деревянной архитектурой, но также впечатляющими спортивными успехами, пишет портал Visitestonia.com.

Хаапсалу ФОТО: Shutterstock

От ивовых прутьев до чемпионата мира

История фехтования в Эстонии началась в далеком 1908 году в тартуском клубе «Аберг». С тех пор эстонские спортсмены не раз становились чемпионами Европы и мира. Центральное место на спортивной карте Эстонии занимает крошечный Хаапсалу, ставший феноменальным явлением в области фехтования. Именно в этом городе, насчитывающем менее 10 тысяч человек, выросли многие фехтовальщики мирового уровня.

Ключевую роль в зарождении эстонского фехтования сыграл Эндел Нелис. Именно он основал в Хаапсалу фехтовальный клуб En Garde, который до сих пор играет не только важную роль не только в Эстонии, но и во всей Европе.

Наше время

На Олимпиаде в Токио 2020 женская сборная Эстонии по фехтованию на шпаге вышла в финал командного олимпийского турнира. Об этом сообщил Эстонский олимпийский комитет, отметив, что это произошло впервые.

В финале эстонская сборная по фехтованию, соперничая со сборной Южной Кореи, одержала историческую победу со счетом 36:32. Третье место завоевала Италия.

Настоящей героиней встречи стала опытнейшая Ирина Эмбрих, которой удалось в трудный момент вывести сборную Эстонии вперед и вселить в наших спортсменок надежду. Блестяще выступила в решающем поединке Катрина Лехис, которой удалось на последних минутах увеличить разрыв и эффективно защищаться. ФОТО: Tairo Lutter

Катрина Лехис, Эрика Кирпу, Юлия Беляева, Ирина Эмбрих - олимпийские чемпионки! Титаническая, историческая победа для Эстонии! ФОТО: Tairo Lutter

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Кадр из фильма «Фехтовальщик». Правдивая и волнующая история о фехтовании в Эстонии. ФОТО: Kaader filmist

Фильм «Фехтовальщик» (2015) финского режиссера Клауса Хярё рассказывает о знаменитом тренере Энделе Нелисе. Именно он основал в Хаапсалу фехтовальный клуб En Garde, который до сих пор играет не только важную роль не только в Эстонии, но и во всей Европе. Полвека назад первые участники клуба фехтовали на палках и ивовых прутьях, а теперь здесь используется самое современное снаряжение. Кстати, «Фехтовальщик» был удостоен финской национальной премии «Юсси», получил номинацию премии «Золотой глобус» и даже вошел в предварительный список фильмов, претендующих на «Оскар».



