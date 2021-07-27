ТОП-4 знака Зодиака, представители которых становятся миллионерами
Парапсихолог Оксана Лукина рассказала, под какими созвездиями рождаются богачи.
Парапсихолог Оксана Лукина рассказала, под какими созвездиями рождаются богачи.
Чтобы стать богатым, необходимо быть не только целеустремленным, но и родиться под правильным знаком Зодиака. От этого нередко зависит рост в финансовых делах, считают эзотерики. Парапсихолог Оксана Лукина рассказала сайту Teleprogramma.pro о том, представители каких знаков Зодиака зачастую добиваются миллионов.
Козероги
Родившиеся под этим знаком зодиака знают цену деньгам и не мыслят жизни без хорошего достатка. «Деньги — не главное. Главное, чтобы они были» — их кредо. К тому же Козероги крайне трудолюбивы. Деньги их любят и сами стремятся к ним в кошелек. А еще, чем больше тратят Козероги, тем больше получают.
Девы
Считается, что именно под этим знаком рождается самое большее количество миллионеров. Эти экономные люди умеют сберечь каждую копейку и вложить ее в правильное русло. Они никогда не кичатся своим богатством и не выставляют его на всеобщее обозрение, оберегая от завистников. Из-за своей любознательности они склонны браться за несколько дел сразу, и со всеми отлично справляются.
Весы
Представителей этого знака любит Фортуна, особенно в азартных играх. Они, как правило, добиваются большого состояния, не прикладывая усилий. Весы нередко становятся счастливыми обладателями миллионов и квартир по лотерейному билету или богатого наследства от родни. Еще одна отличительная черта данного знака — экономность. Они могут с легкостью отказать себе в покупках.
Водолеи
Водолеи — креативные и творческие люди, их идеи так уникальны, что порой они сами этому удивляются. Нетрадиционное мышление помогает им достичь больших богатств, однако представителям этого знака зодиака следует проявлять большую осторожность в действиях. Вознаграждение, которое получают за свои труды, не задерживается у них надолго. Это свободолюбивые личности, которые не привыкли отказывать себе в наслаждениях.