Сесть в тюрьму можно после Олимпиады: мать гимнастки из США осудили за мошенничество

Однозначно драмы в эту историю добавила серебренная олимпийская медаль, которую Джордан с командой завоевала сегодня в командном многоборье.

Джордан Чайлз радуется серебру вместе со своей подругой - Симоной Байлз. ФОТО: Cao Can via www.imago-images.de

Джина Чайлз приехала поддержать дочь на Играх 2020. ФОТО: LINDSEY WASSON

Женщину осудили за хищение денег клиентов

В марте Джину приговорили к году тюрьмы за мошенничество. У нее была своя фирма Inspire Vision Property Management LLC по управлению коммерческой недвижимостью. Женщину обвинили в присвоении денег компании для личных расходов (речь про сотни тысяч долларов). На суде она призналась, что четыре года воровала деньги клиентов и подделывала банковскую отчетность, передает портал Tribuna.com.

Афера накрылась, когда Джина украла столько, что больше не могла покрывать дефицит, перетасовывая деньги клиентов. Помогло и стечение обстоятельств. Пострадавшая клиентка Карла Перлштейн случайно подняла крышку принтера в офисе и наткнулась на поддельные банковские выписки. Выяснилось, что Карлу нагрели почти на миллион долларов. Она через фирму Джины сдавала свой викторианский особняк для проведения свадеб.

Джина Чайлз ФОТО: Скриншот youtube.com

Суд признал Джину виновной – поговорил к году тюрьмы с 27 июля и обязал выплатить 1,2 млн долларов ущерба. Но адвокаты женщины подали ходатайство с просьбой отсрочить наказания из-за выступления дочери на Олимпиаде. Никто не возражал, поэтому свой приговор Джина начнет отбывать на 30 дней позже.

Переезд в Техас ради дочери и написание книги о ней

Джордан родилась в многодетной семье и была младшей из пятерых детей. Ее родители любили спорт, поэтому девочку назвали в честь легендарного баскетболиста Майкла Джордана.

В гимнастику Чайлз пришла поздно – аж в 7 лет. Папа и мама сказали, что ее ждет сюрприз, и отвели в местный зал. Джордан сначала расплакалась, потому что хотела щенка, но быстро втянулась и сразу поставила амбициозные цели. «Пытаюсь подобрать правильные слова, но не могу. Я знаю, что ты на Олимпиаде спустя 13 лет после того, как в 7 лет объявила, что станешь олимпийцем, хотя почти отказались от своей мечты в 2018-м», – с гордостью вспоминала мама.

Действительно, после окончания школы Джордан всерьез задумывалась о том, чтобы уйти из гимнастики. Предпосылки появились в 2017-м, когда она не попала в сборную США. Через год девочка заняла 11-е место на чемпионате страны и только укрепилась во мнении, что пора уходить. «Я была не в том настроении. Я не знала, хочу ли заниматься гимнастикой. Я плакала, плакала и еще раз плакала. Хотелось закончить школу и поступить в колледж», – вспоминала Джордан.

Все изменил разговор с Симоне Байлс, уже тогда многократной олимпийской чемпионкой. Они познакомились на соревнованиях, где жили в одной комнате. Байлс предложила вместе заниматься в гимнастическом зале в штате Техас. Там крупный центр и мегапрофессиональные тренеры. Джордан на удивление легко согласилась, и это решение изменило ее карьеру.