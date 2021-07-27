Сесть в тюрьму можно после Олимпиады: мать гимнастки из США осудили за мошенничество

Сегодня на олимпийском турнире по спортивной гимнастике разыгрывали медали в женском командном многоборье. Россиянки победили. У американок - второе место. Кроме знаменитой Симоны Байлс в команде есть ее лучшая подруга – 21-летняя Джордан Чайлз. Именно 27 июля маму Чайлз должны были посадить в тюрьму, но ради дочери в суде пошли на уступки и дали отсрочку. Теперь Джина поболеет за Джордан и в конце августа, как в голливудской драме, после трогательного прощания с дочерью на год уедет в тюрьму. Об этом сообщает журнал People.
Однозначно драмы в эту историю добавила серебренная олимпийская медаль, которую Джордан с командой завоевала сегодня в командном многоборье.
Женщину осудили за хищение денег клиентов
В марте Джину приговорили к году тюрьмы за мошенничество. У нее была своя фирма Inspire Vision Property Management LLC по управлению коммерческой недвижимостью. Женщину обвинили в присвоении денег компании для личных расходов (речь про сотни тысяч долларов). На суде она призналась, что четыре года воровала деньги клиентов и подделывала банковскую отчетность, передает портал Tribuna.com.
Афера накрылась, когда Джина украла столько, что больше не могла покрывать дефицит, перетасовывая деньги клиентов. Помогло и стечение обстоятельств. Пострадавшая клиентка Карла Перлштейн случайно подняла крышку принтера в офисе и наткнулась на поддельные банковские выписки. Выяснилось, что Карлу нагрели почти на миллион долларов. Она через фирму Джины сдавала свой викторианский особняк для проведения свадеб.
Суд признал Джину виновной – поговорил к году тюрьмы с 27 июля и обязал выплатить 1,2 млн долларов ущерба. Но адвокаты женщины подали ходатайство с просьбой отсрочить наказания из-за выступления дочери на Олимпиаде. Никто не возражал, поэтому свой приговор Джина начнет отбывать на 30 дней позже.
Переезд в Техас ради дочери и написание книги о ней
Джордан родилась в многодетной семье и была младшей из пятерых детей. Ее родители любили спорт, поэтому девочку назвали в честь легендарного баскетболиста Майкла Джордана.
В гимнастику Чайлз пришла поздно – аж в 7 лет. Папа и мама сказали, что ее ждет сюрприз, и отвели в местный зал. Джордан сначала расплакалась, потому что хотела щенка, но быстро втянулась и сразу поставила амбициозные цели. «Пытаюсь подобрать правильные слова, но не могу. Я знаю, что ты на Олимпиаде спустя 13 лет после того, как в 7 лет объявила, что станешь олимпийцем, хотя почти отказались от своей мечты в 2018-м», – с гордостью вспоминала мама.
Действительно, после окончания школы Джордан всерьез задумывалась о том, чтобы уйти из гимнастики. Предпосылки появились в 2017-м, когда она не попала в сборную США. Через год девочка заняла 11-е место на чемпионате страны и только укрепилась во мнении, что пора уходить. «Я была не в том настроении. Я не знала, хочу ли заниматься гимнастикой. Я плакала, плакала и еще раз плакала. Хотелось закончить школу и поступить в колледж», – вспоминала Джордан.
Все изменил разговор с Симоне Байлс, уже тогда многократной олимпийской чемпионкой. Они познакомились на соревнованиях, где жили в одной комнате. Байлс предложила вместе заниматься в гимнастическом зале в штате Техас. Там крупный центр и мегапрофессиональные тренеры. Джордан на удивление легко согласилась, и это решение изменило ее карьеру.
Родители поддержали дочь. Мама переехала в Техас, а отец остался дома в городе Ванкувер из штата Вашингтон (расстояние до Техаса почти 3 тысячи километров), но регулярно навещал их.
В техасском зале идеально почти все – тренеры, атмосфера и подход к гимнастике. Поэтому Джордан быстро прогрессировала и, наконец, попала в сборную США. Не последнюю роль сыграла Симоне. Они стали лучшими подругами и мотивируют друг друга.
«Байлс была рядом со мной 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и каждый день говорила мне ободряющие слова. Это определенно помогло и очень мотивировало», – говорила Джордан на The Today Show после квалификации в Токио. Байлс признается, что Чайлз тоже мотивирует ее: «Было интересно наблюдать, как она растет. Я вижу, как она работает каждый день, и это меня вдохновляет».
Маму Джордан сложный период вдохновил на написание детской книги «Мечтай по-крупному, маленький Цыпленок» о борьбе своей дочери. У Джордан с детства прозвище «Цыпленок». Оно появилось, когда девочка надела шлем для детской игры в тибол (смесь крикета, бейсбола и софтбола). Родителям дочь напомнила героя из мультика «Цыпленок Цыпа».
В книге Цыпленок мечтает попасть на Олимпиаду среди животных. Но друзья смеются, когда он делится своими мечтами. Цыпочка не перестает мечтать по-крупному, и семья поддерживает ее в этом. В итоге усилия окупаются, и Цыпленок едет на Олимпиаду.
Джордан решила поступить в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе по стипендиальной программе для спортсменов. Она дважды откладывала поступление из-за Олимпиады, потому что в планы вмешался перенос.
Но теперь ничего не мешает, она наконец на Играх, и мама сыграла в этом не последнюю роль. «Она буквально моя жизнь. Я люблю ее до смерти, – говорила Джордан о маме. – Она моя лучшая подруга. Я не могу отблагодарить ее за все, что она для меня сделала, а ее любовь и поддержка просто не от мира сего».